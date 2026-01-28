Το γενικό προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη τίμησε την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος

Με ένα ισχυρό μήνυμα ότι ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός και κάθε μορφή μίσους δεν έχουν θέση στον σύγχρονο κόσμο, το γενικό προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με τους Αμερικανούς Φίλους του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, πραγματοποίησε την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση με τίτλο «Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος για τους Έλληνες Εβραίους», στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του Hebrew College, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων και ανανεώνοντας τη δέσμευση για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της ελληνοεβραϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τη συντονιστική ευθύνη της εκδήλωσης είχε ο τελετάρχης Leon Levy. Η γενική πρόξενος, Ιφιγένεια Καναρά, αναφέρθηκε στη σημασία διατήρησης ζωντανής της μνήμης ως οδηγού για την ανάγκη καταπολέμησης φαινομένων αντισημιτισμού, μίσους και αδιαφορίας από όπου κι αν προέρχονται.

Από την πλευρά του, ο γενικός πρόξενος του Ισραήλ, Ofir Akunis, καταδίκασε τις πράξεις μίσους και τον αντισημιτισμό, ενώ ο επίσκοπος Ναζιανζού κ. Αθηναγόρας μετέφερε μήνυμα φιλίας και αλληλεγγύης εκ μέρους της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Ο Solomon Asher, πρόεδρος των Αμερικανών Φίλων του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, τόνισε τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελλήνων Εβραίων.

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης αποτέλεσε η προβολή της ταινίας μικρού μήκους «72 Hours», σε σενάριο και παραγωγή του Deno Seder, βασισμένη στο βιβλίο του «Miracle at Zakynthos: The Only Greek Jewish Community Saved in Its Entirety from Annihilation». Η ταινία παρουσίασε τη συγκλονιστική ιστορία διάσωσης ολόκληρης της εβραϊκής κοινότητας της Ζακύνθου, κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής, αναδεικνύοντας τη συλλογική αλληλεγγύη και το θάρρος των κατοίκων του νησιού.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ένα συγκινητικό μουσικό μέρος, με τις ερμηνείες των Meredeth Kelly και Pedro D'Aquino, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα μνήμης, κοινωνικής ευθύνης και επαγρύπνησης ενάντια στη βία, τον ρατσισμό και τη λήθη.

Το γενικό προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, συμμετείχαν ενεργά στην εκδήλωση, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος και συμβάλλοντας στη διατήρηση της ιστορικής συνείδησης.