Γενεύη: Ξεκινούν οι συνομιλίες Ιράν και Ευρωπαίων για τα πυρηνικά

Ανώτεροι αξιωματούχοι από το Ιράν και τις τρεις κορυφαίες δυνάμεις της Ευρώπης (Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία) πρόκειται να συναντηθούν στη Γενεύη σήμερα για να συζητήσουν το αίτημα των Δυτικών να ξεκινήσει πάλι το Ιράν τις πυρηνικές επιθεωρήσεις και τον διάλογο ή διαφορετικά να αντιμετωπίσει την επαναφορά των κυρώσεων που άρθηκαν βάσει της συμφωνίας του 2015.

Η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία, γνωστές ως E3, απειλούν εδώ και καιρό να προκαλέσουν την «επαναφορά» των κυρώσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μέχρι τον Οκτώβριο, όταν λήγει η - πλέον σε μεγάλο βαθμό ανενεργή- πυρηνική συμφωνία μεταξύ της Τεχεράνης και των μεγάλων δυνάμεων.

Πρόσφατα δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να αποφασίσουν μέχρι τα τέλη Αυγούστου, εκτός εάν το Ιράν κάνει παραχωρήσεις που θα μπορούσαν να τους πείσουν να δώσουν μια μικρή παράταση.

Οι συνομιλίες είναι τεταμένες καθώς το Ιράν είναι εξοργισμένο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών του εγκαταστάσεων τον Ιούνιο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τους συμμάχους της E3.

«Θα δούμε αν οι Ιρανοί είναι αξιόπιστοι για μια παράταση ή αν μας κοροϊδεύουν. Θέλουμε να δούμε αν έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο στους όρους που θέτουμε για την παράταση», δήλωσε ένας αξιωματούχος της E3.

Αυτές οι προϋποθέσεις είναι η επανέναρξη των επιθεωρήσεων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής του μεγάλου αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, και η συμμετοχή σε διπλωματικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν έχει επανειλημμένα αποκλείσει το ενδεχόμενο άμεσων συνομιλιών με την Ουάσινγκτον.