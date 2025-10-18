Γάζα: Συνεχίζονται οι έρευνες στα ερείπια για την εύρεση των σορών των ομήρων

Οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι ταυτοποίησαν τη σορό του ομήρου που τους παραδόθηκε χθες Παρασκευή από τη Χαμάς, την ώρα που η τρομοκρατική οργάνωση πρέπει, με βάση τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας, να παραδώσει τις σορούς ακόμη 18 Ισραηλινών ομήρων.

Ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι «ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου Ελιάχου Μαργκαλίτ» για την επιστροφή των λειψάνων του στο Ισραήλ.

Ηλικίας 75 ετών, ο Ελιάχου Μαργκαλίτ σκοτώθηκε στο κιμπούτς Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, και η σορός του μεταφέρθηκε στη Γάζα, σύμφωνα με τον στρατό.

Το Ισραήλ δεν θα κάνει «συμβιβασμούς» και δεν θα πεισθεί καμίας προσπάθειας μέχρις ότου να επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι, μέχρι τον τελευταίο», τόνισε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η σορός του Μαργκαλίτ παραδόθηκε από τη Χαμάς στον ισραηλινό στρατό με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου έπειτα από δύο χρόνια πολέμου στη διάρκεια των οποίων η Γάζα έχει ισοπεδωθεί, η Χαμάς όφειλε να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατούσε, νεκρούς και ζωντανούς, το αργότερο ως τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 12:00.

Η τρομοκρατική οργάνωση απελευθέρωσε εγκαίρως τους 20 εν ζωή ομήρους, αλλά από τη Δευτέρα ως σήμερα έχει παραδώσει στο Ισραήλ δέκα σορούς ομήρων από τις 28 που βρίσκονταν στη Λωρίδα της Γάζας.

Κάτω από τα ερείπια

Ο εκπρόσωπος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, Χάζεμ Κάσεμ, υπογράμμισε ότι «το ζήτημα των σορών είναι περίπλοκο και απαιτεί χρόνο», καθώς κάποιες από αυτές «είναι θαμμένες στα τούνελ» της οργάνωσης.

Για το Ισραήλ η καθυστέρηση αυτή αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας.

Για να βοηθήσει στην αναζήτηση των σορών των ομήρων, μια ομάδα 81 μελών της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (Afad) αναμένει από χθες στην αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων με τη Γάζα.

«Είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης στα σύντριμμα», δήλωσε χθες Τούρκος αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι αποστολή τους είναι η αναζήτηση σορών «Ισραηλινών και Παλαιστίνιων» θυμάτων.

Η Πολιτική Προστασία της Γάζας ανακοίνωσε ότι αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας «περισσότερα από 280 πτώματα μαρτύρων έχουν εντοπιστεί κάτω από τα συντρίμμια». Οι τοπικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα εκτιμούν ότι περίπου 10.000 πτώματα παραμένουν θαμμένα στα ερείπια.