Γάζα: Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου στα τέλη του μήνα για τη 2η φάση ειρήνευσης

Με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθεί αργότερα αυτόν τον μήνα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως ο ίδιος δήλωσε σήμερα Κυριακή, αναφέροντας ότι πλησιάζει η δεύτερη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα.

Στη συνάντηση θα συζητηθούν πιθανές ευκαιρίες για ειρήνη και το τέλος της κυριαρχίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στην περιοχή, δήλωσε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

Οι διαπραγματεύσεις για τα επόμενα στάδια του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Γάζα, συνεχίζονται. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και τη σύσταση μιας προσωρινής τεχνοκρατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, υπό την εποπτεία ενός διεθνούς «συμβουλίου ειρήνης» και με την υποστήριξη μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας.

«Στο τέλος του μήνα θα έχω πολύ σημαντικές συνομιλίες για το πώς θα εξασφαλιστεί η υλοποίηση της δεύτερης φάσης», πρόσθεσε ο Νετανιάχου, λέγοντας, επίσης, ότι η πρώτη φάση του σχεδίου του Τραμπ είναι έτοιμη να ολοκληρωθεί.

Η βία έχει υποχωρήσει, αλλά δεν έχει σταματήσει από την έναρξη της εκεχειρίας στη Γάζα στις 10 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη της εκεχειρίας, η Χαμάς έχει επιστρέψει και τους 20 ζωντανούς ομήρους και 27 σορούς σε αντάλλαγμα για περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους και φυλακισμένους. Η σορός ενός ομήρου παραμένει στη Γάζα.