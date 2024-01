Γάζα: Οι τρομοκράτες της Χαμάς έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο με ομήρους

Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, έδωσε στη δημοσιότητα το βράδυ της Κυριακής βίντεο που εμφανίζει τρεις Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο βίντεο οι όμηροι απευθύνουν έκκληση στην ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τη στρατιωτική επίθεση κατά του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ώστε να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι.

Το βίντεο διάρκειας 37 δευτερολέπτων ολοκληρώνεται με κείμενο που αναφέρει: «Αύριο θα σας ενημερώσουμε για την τύχη» των ομήρων.

Χαμάς: Πολλοί όμηροι «πιθανότατα σκοτώθηκαν πρόσφατα»

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα το βράδυ της Κυριακής, η στρατιωτική πτέρυγα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς ανέφερε σήμερα ότι «πολλοί» από τους ομήρους «πιθανότατα σκοτώθηκαν πρόσφατα», μεταθέτοντας στο Ισραήλ την «πλήρη ευθύνη» για την μοίρα αυτή των ομήρων.

«Η μοίρα πολλών ομήρων παραμένει άγνωστη τις τελευταίες εβδομάδες και άλλοι έχουν μεταφερθεί μέσα σε σήραγγες....», ισχυρίστηκε ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ-Κάσαμ, ο Αμπού Ομπέιντα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «πολλοί από αυτούς πιθανότατα σκοτώθηκαν πρόσφατα και οι άλλοι διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο», για τον οποίο «η ηγεσία του εχθρού και ο στρατός του φέρει την πλήρη ευθύνη».

100 ημέρες από την έναρξη του πολέμου - Αποφασισμένο το Ισραήλ κατά των τρομοκρατών

Το Ισραήλ συνεχίζει σήμερα τους βομβαρδισμούς του εναντίον στόχων της Χαμάς όπου ο πόλεμος κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης έκλεισε 100 μέρες.

«Κανένας δεν θα μας σταματήσει, ούτε η Χάγη ούτε ο 'Άξονας του Κακού' ούτε κανένας άλλος», τόνισε χθες, Σάββατο, το βράδυ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ η χώρα του απορρίπτει τις κατηγορίες για γενοκτονία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης στο οποίο έχει προσφύγει η Νότια Αφρική.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει εξάλλου, στα βόρεια σύνορά του, επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης του Λιβάνου Χεζμπολάχ, που αποτελεί μέρος του «άξονα της αντίστασης», που δημιουργήθηκε από το Ιράν και περιλαμβάνει ένοπλες οργανώσεις εχθρικές προς το Ισραήλ και το σύμμαχό του, τις ΗΠΑ.

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου με μια χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.140 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τον ισραηλινό απολογισμό.

Περίπου 250 άνθρωποι συνελήθησαν όμηροι κατά την επίθεση αυτή, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Περίπου 100 απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου και οι συγγενείς αυτών που εξακολουθούν να κρατούνται ασκούν πίεση για την απελευθέρωσή τους.

Σε αντίποινα για την επίθεση, το Ισραήλ ορκίσθηκε να εξοντώσει τη Χαμάς, η οποία βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα από το 2007.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις τελευταίες ημέρες πως επικεντρώνει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς σ' αυτή την τελευταία πόλη της νότιας Λωρίδας της Γάζας.

Σήμερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το θάνατο ενός στρατιώτη, ανεβάζοντας σε 188 τον αριθμό των στρατιωτικών που έχουν σκοτωθέι από την αρχή των χερσαίων επιχειρήσεων στη Γάζα στις 27 Οκτωβρίου.