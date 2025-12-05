Η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να ανακοινώσει τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου της για τη Γάζα σε περίπου δύο εβδομάδες, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να διατηρήσει την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς που επετεύχθη πριν από σχεδόν δύο μήνες.

Η δεύτερη φάση αφορά τη δημιουργία μηχανισμών διακυβέρνησης και ασφάλειας που θα είναι υπεύθυνοι για τη διοίκηση της Γάζας μετά τον πόλεμο, αντί της Χαμάς, και ο Τραμπ θα αποκαλύψει τα άτομα και τις χώρες που εμπλέκονται σε αυτούς τους μηχανισμούς σύμφωνα με τους Times of Israel.

Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στην εφημερίδα διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να διεξάγει τελικές συζητήσεις με τους πιθανούς συμμετέχοντες και, ενώ θα ήθελε να ανακοινώσει τη μετάβαση στη δεύτερη φάση μέχρι το τέλος του έτους, η διαδικασία ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεσολαβητές των ΗΠΑ, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις συνομιλίες με τη Χαμάς σχετικά με την παραίτηση της τρομοκρατικής οργάνωσης από την εξουσία και τον αφοπλισμό της. Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να παραδώσει τον έλεγχο της Γάζας σε μια κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών, αλλά έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην ιδέα να αναλάβουν την εξουσία ξένα όργανα, όπως το Συμβούλιο Ειρήνης, και από την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου εργάζεται σιωπηλά για να ενισχύσει την επιρροή της στην περιοχή.

Παράλληλα, οι μεσολαβητές προσπαθούν να πείσουν τη Χαμάς να συμφωνήσει σε ένα σχέδιο αφοπλισμού που θα ξεκινήσει με την παράδοση των βαρέων όπλων, όπως ρουκέτες και πύραυλοι, και, σε μεταγενέστερο στάδιο, και των ελαφρύτερων όπλων, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Το αμερικανικό σχέδιο εξαρτάται από τη συναίνεση της Χαμάς στην πρόταση αποστρατιωτικοποίησης και την πρόθεση του Ισραήλ να προχωρήσει το σχέδιο. Εάν και τα δύο αυτά σημαντικά εμπόδια ξεπεραστούν, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αναπτύξουν τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Λωρίδα στις αρχές του 2026.