Γάζα: Οι IDF ανακάλυψαν το μεγαλύτερο τούνελ της Χαμάς, 400 μέτρα από το πέρασμα Ερέζ (vid)

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν τη μεγαλύτερη σήραγγα της Χαμάς που έχει ανακαλυφθεί ποτέ από τον στρατό, στα βόρεια της Γάζας, κοντά στο συνοριακό πέρασμα Ερέζ με το Ισραήλ.

Οι IDF αποκάλυψαν ένα τούνελ τεσσάρων χιλιομέτρων, αναφέροντας ότι το βάθος του φτάνει τα 50 μέτρα κάτω από το έδαφος σε ορισμένα σημεία και φαίνεται να είναι αρκετά φαρδύ για να περάσουν οχήματα, σημειώνοντας ωστόσο πως δεν έφτασε σε ισραηλινό έδαφος.

Ένα από τα φρεάτια βρέθηκε μόλις 400 μέτρα από το πέρασμα Ερέζ, το οποίο, μέχρι την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου διευκόλυνε τη μετακίνηση Παλαιστινίων πολιτών στο Ισραήλ για εργασία και ιατρική περίθαλψη, αναφέρουν οι Times of Israel.

Οι IDF δήλωσαν ότι τις τελευταίες εβδομάδες χρησιμοποίησαν «προηγμένες πληροφορίες και τεχνολογικά μέσα» για να αποκαλύψουν το «στρατηγικό» δίκτυο τούνελ, να το σαρώσουν και να απομακρύνουν κάθε πιθανή απειλή.

Οι Times of Israel κάνουν λόγο για χάρτη που δείχνει τη διαδρομή της σήραγγας, χωρίς ωστόσο να μπορούν να τον δημοσιεύσουν.

Η σήραγγα έχει πολλές διακλαδώσεις και σημεία διασταύρωσης, υδραυλικά δίκτυα, ηλεκτρικό ρεύμα και γραμμές επικοινωνίας, αναφέρουν οι IDF. Σε ορισμένα τμήματα, τα στρατεύματα βρήκαν ανατιναγμένες πόρτες, οι οποίες, όπως σημειώνουν, είχαν ως στόχο να εμποδίσουν την είσοδο του ισραηλινού στρατού.

Οι IDF αναφέρουν ότι το τούνελ επέτρεπε την κίνηση οχημάτων και ότι μέσα σε αυτό βρέθηκαν «πολλά όπλα» που ανήκαν στη Χαμάς.

«Το πλάτος της (σσ. σήραγγας) υποδεικνύει ότι προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί για επιδρομές με οχήματα εναντίον αμάχων στις συνοριακές κοινότητες της Γάζας», δήλωσε ο διοικητής της Βόρειας Ταξιαρχίας της Μεραρχίας της Γάζας, συνταγματάρχης Χαΐμ Κοέν, σε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

Τις τελευταίες εβδομάδες το Ισραήλ έχει ανακαλύψει και πλημμυρίσει αρκετά τούνελ της Χαμάς, με τις IDF να δηλώνουν ότι η χερσαία επίθεση κατά της Χαμάς στη Γάζα παρείχε «πολλές πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο τρομοκρατικών σηράγγων της Χαμάς».

Σε βίντεο που δημοσίευσαν οι IDF με πλάνα τα οποία ανέκτησαν από τη Γάζα, φαίνονται άνδρες να κατασκευάζουν τη σήραγγα. Το υλικό δείχνει φερόμενα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης να χρησιμοποιούν εξειδικευμένο εξοπλισμό για να σκάψουν τη σήραγγα.

