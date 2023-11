Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός θα βοηθήσει να μεταφερθούν τα βρέφη από το Αλ Σίφα σε πιο ασφαλές νοσοκομείο

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα βοηθήσουν να απομακρυνθούν αύριο Κυριακή τα βρέφη από το νοσοκομείο Σίφα, στην Πόλη της Γάζας.

Ο στρατός συντονίζει την εκκένωση αυτή με τη διοίκηση του νοσοκομείου, πρόσθεσε ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Το προσωπικό του νοσοκομείου Σίφα ζήτησε να βοηθήσουμε αύριο να μεταφερθούν τα μωρά από την παιδιατρική κλινική σε ένα πιο ασφαλές νοσοκομείο. Θα παράσχουμε την απαιτούμενη βοήθεια», είπε ο Χαγκάρι.

Παράλληλα, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, ταγματάρχης Μοσέ Τέτρο, δήλωσε πως «δεν υπάρχουν πυροβολισμοί σε νοσοκομεία και ούτε πολιορκία. Η ανατολική πλευρά του νοσοκομείου παραμένει ανοικτή».

