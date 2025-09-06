Γάζα: Το Ισραήλ δημιουργεί ανθρωπιστική ζώνη στη Χαν Γιουνίς - Εντολή εκκένωσης στους κατοίκους

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι δημιουργεί μια ανθρωπιστική ζώνη στην περιοχή Αλ-Μαουάσι της Χαν Γιούνις στη Γάζα, καθώς σχεδιάζει να επεκτείνει τις στρατιωτικές του δραστηριότητες στον θύλακα.

Ο στρατός δήλωσε ότι η περιοχή θα περιλαμβάνει υποδομές όπως νοσοκομεία πεδίου, αγωγούς ύδρευσης, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης και προμήθειες τροφίμων. Ένας εκπρόσωπος του στρατού κάλεσε τους κατοίκους της Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή.

Οι IDF σημείωσαν ακόμα ότι θα συνεχιστεί η επέκταση της επίθεσης στο βόρειο τμήμα της Γάζας, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Το Reuters μετέδωσε πως οι ισραηλινές δυνάμεις διεξάγουν επίθεση στα προάστια της βόρειας πόλης εδώ και εβδομάδες, μετά την εντολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου προς τον στρατό να την καταλάβει.

Ο Νετανιάχου λέει ότι η πόλη της Γάζας είναι προπύργιο της Χαμάς.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραέ έγραψε στο X ότι οι κάτοικοι πρέπει να εγκαταλείψουν την πόλη και να μεταβούν σε μια καθορισμένη παράκτια περιοχή της Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα, διαβεβαιώνοντας όσους φεύγουν ότι θα μπορούν να λάβουν τροφή, ιατρική περίθαλψη και καταφύγιο εκεί.

Την Πέμπτη, ο στρατός ανακοίνωσε ότι έχει τον έλεγχο σχεδόν του μισού της πόλης. Λέει ότι ελέγχει περίπου το 75% του συνόλου της Λωρίδας της Γάζας.