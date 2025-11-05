Γάζα: Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε τη σορό ενός Ισραηλινού ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει στις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης τη σορό ενός Ισραηλινού ομήρου που είχε αιχμαλωτιστεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 και μεταφέρθηκε στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ «θα παραδώσουν στις 21:00 τη σορό ενός από τους αιχμαλώτους της (ισραηλινής) κατοχής, που βρέθηκε στη συνοικία Σουτζάγια, στα ανατολικά της Πόλης της Γάζας» ανέφερε η οργάνωση στο λογαριασμό της στο Telegram.

Η παράδοση αυτή εντάσσεται στο σχέδιο ανταλλαγής των εν ζωή ομήρων και των σορών με Παλαιστίνιους κρατουμένους ή νεκρούς, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη Κυριακή, το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα τριών ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και οδηγηθεί στη Γάζα, ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα φέρετρα με τα λείψανα των ομήρων, που παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό και στη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, «θα μεταφερθούν στο Ισραήλ, όπου θα παραληφθούν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής», πριν μεταφερθούν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για να ταυτοποιηθούν, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

🟡 According to information provided by the Red Cross, three coffins of deceased hostages have been transferred into their custody and are on their way to IDF troops in Gaza.



Hamas is required to uphold the agreement and take the necessary steps to return all the deceased… — Israel Defense Forces (@IDF) November 2, 2025

Τα πτώματα ανήκουν (εφόσον επιβεβαιωθεί» σε τρεις από τους 11 ομήρους των οποίων τα λείψανα αναζητά το Ισραήλ από τη Γάζα βάσει των όρων της εκεχειρίας. Το Ισραήλ δήλωσε ότι η Χαμάς καθυστερεί στην παράδοση τους, ενώ η τρομοκρατική οργάνωση αναφέρει ότι εργάζεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα υπό δύσκολες συνθήκες.

Οι διαδοχικές καθυστερήσεις στην παράδοση των σορών των ομήρων έχουν προκαλέσει την οργή της ισραηλινής κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel το Σάββατο, τα μέρη από τις σορούς τριών ομήρων που επέστρεψε στο Ισραήλ η Χαμάς το βράδυ της Παρασκευής δεν ταυτοποιούνται στην πραγματικότητα με κανένα από τους εν λόγω ομήρους. Το δημοσίευμα ανέφερε πως τα παραπάνω προέκυψαν μετά από την ολοκλήρωση των προσπαθειών ταυτοποίησης στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ.