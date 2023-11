Γάζα: Για πρώτη φορά επιχειρούν μεικτά τάγματα των Ισραηλινών δυνάμεων

Για πρώτη φορά, ένα από τα τάγματα έρευνας και διάσωσης της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου IDF, που αποτελείται από άνδρες και γυναίκες στρατιώτες, επιχειρεί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με όσα έκαναν γνωστά οι IDF.

Πρόκειται για το 498ο Τάγμα Έρευνας και Διάσωσης "Shahar", με επικεφαλής τον Αντισυνταγματάρχη Yarden (το επίθετο του οποίου αποκρύπτεται για λόγους ασφαλείας). Εντάσσονται στις επίγειες δυνάμεις της 162ης Μεραρχίας κατά τη διάρκεια της επίθεσης κατά της Χαμάς στη Γάζα. Oi IDF λένε ότι οι στρατιώτες έρευνας και διάσωσης επιχειρούσαν πρόσφατα στο στρατόπεδο Shati της πόλης της Γάζας με στρατεύματα της 460ης Ταξιαρχίας.

Οι στρατιώτες της μονάδας μικτών ταγμάτων εκτελούν καθήκοντα «σύμφωνα με την πείρα τους», λέει ο Ισραηλινός Στρατός, συμπεριλαμβανομένων ερευνών για όπλα της Χαμάς.

For the first time, one of the IDF Home Front Command’s search and rescue battalions, made up of male and female combat soldiers, is operating in the Gaza Strip.



The soldiers of the mixed-gender unit have been carrying out tasks “according to their expertise,” the IDF says,… pic.twitter.com/cWQQht6uwq