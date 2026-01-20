Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο να σταματήσουν να στέλνουν προσωπικό στο στρατιωτικό κέντρο συντονισμού των ΗΠΑ για τη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι το Κέντρο δεν κατάφερε να αυξήσει τη ροή της βοήθειας στη Γάζα, ούτε να επιτύχει πολιτική αλλαγή, σύμφωνα με διπλωμάτες.

Το Κέντρο Συντονισμού Πολιτικών και Στρατιωτικών Υποθέσεων (CMCC) ιδρύθηκε στο νότιο Ισραήλ τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα με σκοπό την παρακολούθηση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, τη διευκόλυνση της εισόδου της βοήθειας και την ανάπτυξη μεταπολεμικών πολιτικών για τα παλαιστινιακά εδάφη.

Δεκάδες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία, η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έστειλαν προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών σχεδιαστών και αξιωματούχων των μυστικών υπηρεσιών, στο κέντρο, θέλοντας να επηρεάσουν τις συζητήσεις για το μέλλον της Γάζας.

Ωστόσο, οκτώ ξένοι διπλωμάτες δήλωσαν στο Reuters ότι αξιωματούχοι από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες δεν είχαν επιστρέψει στο CMCC, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Γάζας, από τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Αρκετές χώρες αμφισβητούσαν τον σκοπό του κέντρου, με έναν δυτικό διπλωμάτη να το περιγράφει ως «χωρίς κατεύθυνση».

«Όλοι πιστεύουν ότι είναι καταστροφή, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση», δήλωσε ένας άλλος δυτικός διπλωμάτης.

Ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν τώρα το ενδεχόμενο να μειώσουν την παρουσία τους στο CMCC ή ακόμη και να σταματήσουν εντελώς την αποστολή προσωπικού, ανέφεραν οι διπλωμάτες. Οι διπλωμάτες αρνήθηκαν να αναφέρουν ποιες κυβερνήσεις επανεξετάζουν τη θέση τους.

Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό αυτής της είδησης.