Γάζα: Δεν ανοίγει το πέρασμα της Ράφα για την ανθρωπιστική βοήθεια, τόνισε το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Πέμπτη πως δεν θα ανοίξει το πέρασμα στη Ράφα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς που επετεύχθη προ ημερών.

Στην ανακοίνωση του στρατού σημειώνεται πως οι προετοιμασίες για το άνοιγμα του περάσματος στη Ραφά ώστε να κινηθούν άτομα συνεχίζονται σε συντονισμό του Ισραήλ με την Αίγυπτο.

Το πότε ακριβώς θα ανοίξει το πέρασμα θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, πρόσθεσε ο στρατός.

Παράλληλα, το Ισραήλ ανέφερε πως η ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα περάσει από τη Ράφα. Αυτή θα συνεχίσει να εισέρχεται στη Γάζα από το πέρασμα Σαλόμ και άλλους συνοριακούς σταθμούς προς το παλαιστινιακό θύλακα.

«Πρέπει να τονιστεί ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα περάσει από το συνοριακό σταθμό της Ράφα. Αυτό δεν συμφωνήθηκε ποτέ σε κανένα στάδιο», ανακοίνωσε η COGAT, το τμήμα βραχίονας του ισραηλινού στρατού που εποπτεύει τη ροή της βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Δύο πηγές είχαν δηλώσει στο Reuters την Τετάρτη ότι το πέρασμα της Ράφα αναμενόταν να ανοίξει για τους πολίτες την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι δεν τηρεί τη συμφωνία για την παράδοση των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, ως μέρος της συμφωνίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Γάζα.

Την Τετάρτη ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να προετοιμάσει ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο» για την ήττα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας σε περίπτωση που ξαναρχίσει ο πόλεμος.

Από την πλευρά της, η Χαμάς υποστήριξε πως έχει επιστρέψει όλες τις σορούς των Ισραηλινών ομήρων που μπορούσε να εντοπίσει.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές ενέργειες στη Γάζα, αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία.

Πρόσθεσε πως ισραηλινές δυνάμεις θα μπορούσαν να επιστρέψουν στους δρόμους «μόλις δώσω την εντολή».

«Το θέμα με τη Χαμάς θα διευθετηθεί γρήγορα» υπογράμμισε ο Τραμπ.

Σχολιάζοντας την εκτέλεση ατόμων που φέρεται να είχαν συνεργαστεί με το Ισραήλ από άνδρες της Χαμάς, «αυτό που συμβαίνει με τη Χαμάς θα διευθετηθεί γρήγορα» τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας πως η Χαμάς «μπαίνει και καθαρίζει τις συμμορίες, τις βίαιες συμμορίες».

Όταν ρωτήθηκε αν αυτοί που στοχεύει η Χαμάς είναι αθώοι πολίτες, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε πως «το ερευνώ... Θα το μάθουμε. Μπορεί να είναι συμμορίες και άλλα».