Γάζα: Αποστάσεις της ΕΕ για τους ανθρωπιστικούς στολίσκους - «Δεν ενθαρρύνουμε τέτοιες κινήσεις»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκαθάρισε ότι δεν «ενθαρρύνει» τους στολίσκους βοήθειας που κατευθύνονται προς τη Γάζα, καθώς διάφορα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Γκρέτα Τούνμπεργκ, πλέουν προς την κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή.

«Δεν ενθαρρύνουμε τέτοιους στολίσκους, επειδή ουσιαστικά μπορούν να κλιμακώσουν την κατάσταση και επίσης να θέσουν σε κίνδυνο τους συμμετέχοντες», είπε η εκπρόσωπος της ΕΕ Έβα Χρντσιρόβα, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ πιστεύει ότι ο «καλύτερος τρόπος... για να παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια» είναι μέσω συνεργαζόμενων οργανώσεων που εργάζονται επί τόπου.

«Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε, να παραδώσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγαλύτερη κλίμακα και διατηρούμε ανοιχτά τα κανάλια με το Ισραήλ και μιλάμε με τις ισραηλινές αρχές», κατέληξε.

Ένας στολίσκος με προορισμό τη Γάζα, περίπου 20 σκαφών, αναχώρησε από τη Βαρκελώνη την περασμένη εβδομάδα και έχει προγραμματιστεί να φτάσει στον προορισμό του μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, μετά το μπλοκάρισμα από το Ισραήλ δύο προσπαθειών ακτιβιστών να παραδώσουν βοήθεια στο παλαιστινιακό έδαφος με πλοίο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.