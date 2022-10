Διάσημες Γαλλίδες κόβουν μπούκλες από τα μαλλιά τους για τις Ιρανές

Πολυάριθμες Γαλλίδες ηθοποιοί και τραγουδίστριες, όπως η Ιζαμπέλ Ιπέρ, η Μαριόν Κοτιγιάρ και η Ιζαμπέλ Ατζανί, έκοψαν μια μπούκλα από τα μαλλιά τους σε αλληλεγγύη με τον αγώνα των γυναικών του Ιράν, όπως φαίνεται σε ένα βίντεο το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα μέσω του Instagram.

French actress Juliette Binoche and a number of other well known French women cut part of their hair in solidarity with Iranian women protesting the regime in Tehran. #MahsaAmini #مهسا_امینی pic.twitter.com/e2EqQZOhNl