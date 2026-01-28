Γαλλία: «Τρομοκρατική οργάνωση» οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν

Η Γαλλία θα στηρίξει πλέον την ένταξη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν στον ευρωπαϊκό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων, μια κίνηση την οποία το Παρίσι δίσταζε επί χρόνια να υποστηρίξει, φοβούμενο ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπή των σχέσεων με την Τεχεράνη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται την Πέμπτη στις Βρυξέλλες και αναμενόταν ήδη να εγκρίνουν νέες κυρώσεις ως απάντηση στην καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, κατά την οποία χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πολλοί περισσότεροι έχουν συλληφθεί.

Ωστόσο, ακόμη και νωρίτερα την Τετάρτη, η Γαλλία εμφανιζόταν διστακτική να ταχθεί με την πλειοψηφία των κρατών-μελών, που πιέζουν για την προσθήκη των IRGC στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ, ακολουθώντας το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η αφόρητη καταστολή της ειρηνικής εξέγερσης του ιρανικού λαού δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Το εξαιρετικό θάρρος που επέδειξαν απέναντι στην τυφλή βία που εξαπολύθηκε εναντίον τους δεν μπορεί να πάει χαμένο», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο X, προσθέτοντας ότι η Γαλλία θα στηρίξει πλέον την ένταξη στη λίστα.

Iran : il ne peut y avoir d’impunité.



L’insoutenable répression de la révolte pacifique du peuple iranien ne peut rester sans réponse. Son courage inouï face à la violence qui s'est abattue aveuglément sur lui ne peut rester vain.



Avec nos partenaires européens, nous prendrons… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) January 28, 2026

Η γαλλική προεδρία είχε ανακοινώσει νωρίτερα την απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ιδρύθηκαν μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 στο Ιράν, με στόχο την προστασία του σιιτικού κληρικού καθεστώτος. Διαθέτουν ισχυρή επιρροή στη χώρα, ελέγχοντας μεγάλα τμήματα της οικονομίας και των ενόπλων δυνάμεων, ενώ έχουν αναλάβει τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικής ανάπτυξης του Ιράν.

Με τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία πλέον υπέρ, η απόφαση θεωρείται πιθανό να εγκριθεί πολιτικά την Πέμπτη.

Αν και ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ πίεζαν εδώ και καιρό για την ένταξη των IRGC στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων, άλλα — με επικεφαλής τη Γαλλία — ήταν πιο επιφυλακτικά.

Οι ανησυχίες αφορούσαν το ενδεχόμενο πλήρους ρήξης με το Ιράν, με επιπτώσεις στις διπλωματικές αποστολές, αλλά και στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση Ευρωπαίων πολιτών που κρατούνται σε ιρανικές φυλακές.

Το Παρίσι ανησυχούσε ιδιαίτερα για την τύχη δύο Γάλλων πολιτών που διαμένουν στην πρεσβεία της Γαλλίας στην Τεχεράνη, μετά την αποφυλάκισή τους πέρυσι.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που ξέσπασαν στο Ιράν από τον Δεκέμβριο προκάλεσαν τη σκληρότερη καταστολή από τις αρχές μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, προκαλώντας διεθνή καταδίκη.

Άλλοι διπλωμάτες που στηρίζουν την κίνηση δήλωσαν ότι το μέγεθος της καταστολής υποχρεώνει την Ευρώπη να στείλει ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα, δεδομένου του ρόλου των IRGC τόσο στην εσωτερική καταστολή όσο και στις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό, τις οποίες χαρακτήρισαν ισοδύναμες με τρομοκρατική δράση.

«Αν περπατά σαν πάπια και κάνει “κουάκ” σαν πάπια, τότε μάλλον είναι πάπια — και καλό είναι να το επισημαίνουμε», δήλωσε ένας ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ.