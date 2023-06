Γαλλία: Τρίτη νύχτα ταραχών με 667 συλλήψεις- Νέα έκτακτη σύσκεψη υπό Μακρόν

Συνεχίστηκαν για τρίτη συναπτή νύχτα στη Γαλλία, τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, επεισόδια λόγω του θανάτου του 17χρονου Ναέλ από σφαίρα αστυνομικού, σε βάρος του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύμφωνα με πρωινή ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών, Ζεράλντ Νταρμανέν, συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτες οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 667 συλλήψεις.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει και δεύτερη σύσκεψη εκτάκτου ανάγκης αργότερα σήμερα την Παρασκευή, όπως μετέδωσε το BFMTV που επικαλείται το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν σε αρκετές πόλεις της Γαλλίας και ακολούθησαν της πορείας που έγινε χθες, Πέμπτη, παρόλο που οι αρχές εξέφραζαν ελπίδες πως θα ηρεμούσε (σ.σ η πορεία) τα πνεύματα. Επεισόδια σημειώθηκαν και στο Βέλγιο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ως τις 02:30 [σ.σ. τοπική ώρα· 03:30 ώρα Ελλάδας], οι δυνάμεις επιβολής της τάξης είχαν προχωρήσει σε τουλάχιστον 328 προσαγωγές σε εθνική κλίμακα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Η μητέρα του θύματος, πάνω σε αυτοκίνητο, φορώντας μπλουζάκι με το σύνθημα «Δικαιοσύνη για τον Ναέλ», ήταν στην κεφαλή της πορείας που ξεκίνησε από τη Ναντέρ, με τη συμμετοχή περίπου 6.200 ανθρώπων, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία. Η πορεία πήγε ως τον τόπο της τραγωδίας, όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Ακολούθησαν επεισόδια, ρίψεις δακρυγόνων και πυροτεχνημάτων, κάποιες πυρκαγιές και η καταστροφή ενός ακινήτου. Τουλάχιστον ένα υποκατάστημα τράπεζας υπέστη μεγάλες υλικές φθορές και οχήματα πυρπολήθηκαν.

Πηγή φωτ.: ΑΡ/ Aurelien Morissard

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της υπηρεσίας πληροφοριών, στο οποίο αναφέρθηκε αστυνομική πηγή του AFP, τα βίαια επεισόδια ενδέχεται να «γενικευτούν» τα «επόμενα βράδια», με «στοχευμένες ενέργειες εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης, συμβόλων του κράτους ή της κρατικής εξουσίας».

Στο Πο (νοτιοδυτικά) κυρίως, εκσφενδονίστηκε κοκτέιλ μολότοφ εναντίον αστυνομικού τμήματος.

Στο ίΠαρίσι, στις περίφημες Αλ [σ.σ. Halles, η ιστορική κεντρική αγορά τροφίμων της μεγαλούπολης], καθώς και στην οδό Ριβολί, που οδηγεί στο μουσείο του Λούβρου, ορισμένα καταστήματα «βανδαλίστηκαν», «λεηλατήθηκαν» και «πυρπολήθηκαν», διευκρίνισε ανώτερος αξιωματικός της γαλλικής αστυνομίας.

