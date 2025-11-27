Γαλλία: Τι προβλέπει το πρόγραμμα εθελοντικής επιστράτευσης του Μακρόν - Στόχος οι 10.000 συμμετοχές μέχρι το 2030

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε την Πέμπτη ένα πρόγραμμα εθελοντικής επιστράτευσης για νέους πολίτες, ηλικίας 18 και 19 ετών, που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2026.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η εξέλιξη εντάσσεται σε μια ευρύτερη αλλαγή σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου χώρες που απολάμβαναν για δεκαετίες την ηρεμία που προσφέρουν οι εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ ανησυχούν για τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και την επιθετική στάση της Ρωσίας.

«Η Γαλλία δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής», δήλωσε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην 27η Ορεινή Ταξιαρχία Πεζικού στο Βαρς, στις Γαλλικές Άλπεις.

Το σχέδιο «εμπνεύστηκε από τις πρακτικές των ευρωπαίων εταίρων μας... σε μια εποχή που όλοι οι ευρωπαίοι σύμμαχοί μας προχωρούν σε αντίδραση σε μια απειλή που βαραίνει όλους μας».

Ο Μακρόν είπε ότι το εθελοντικό πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό σε 18χρονους και 19χρονους, οι οποίοι θα αμείβονται, και θα διαρκέσει 10 μήνες. Θα κοστίσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που ο ίδιος χαρακτήρισε «σημαντική και απαραίτητη προσπάθεια».

Το πρόγραμμα προβλέπει τη συμμετοχή 3.000 ατόμων το 2026, τα οποία θα υπηρετούν μόνο σε γαλλικό έδαφος, και θα αυξηθεί σε 10.000 έως το 2030.

«Ο στόχος μου για τη Γαλλία είναι να φτάσουμε τους 50.000 νέους έως το 2036, ανάλογα με την εξέλιξη των απειλών», δήλωσε ο Μακρόν.

Μετά το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ενταχθούν στην πολιτική ζωή, να γίνουν εφέδροι ή να παραμείνουν στις ένοπλες δυνάμεις, πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση του Μακρόν φέρνει τη Γαλλία σε ευθυγράμμιση με σχεδόν μια ντουζίνα άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία και η Δανία, που έχουν ξεκινήσει παρόμοια προγράμματα.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι η κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας από τον πρώην πρόεδρο Ζακ Σιράκ το 1996 ήταν σωστή, προσθέτοντας ότι η επιστράτευση δεν είχε νόημα για τις τρέχουσες ανάγκες της Γαλλίας.

«Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην εποχή της στρατεύσεως», δήλωσε ο Μακρόν. «Αυτό το υβριδικό μοντέλο στρατού ανταποκρίνεται στις μελλοντικές απειλές και κινδύνους, συγκεντρώνοντας νέους που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία, εφέδρους και ενεργούς στρατιώτες».

Η Γαλλία σκοπεύει να εξασφαλίσει 100.000 εφέδρους έως το 2030, σύμφωνα με τους συνεργάτες του Μακρόν, από περίπου 47.000 που είναι σήμερα. Η συνολική στρατιωτική δύναμή της θα είναι τότε περίπου 210.000 έως το 2030.

Πριν από την ανακοίνωση του Μακρόν, οι συνεργάτες του επισήμαναν τα στοιχεία δημοσκοπήσεων που δείχνουν υψηλή υποστήριξη για τις ένοπλες δυνάμεις μεταξύ των 18-25 ετών.