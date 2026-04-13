Γαλλία: Συνομιλίες του Μακρόν με τη επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει συνομιλίες τη Δευτέρα με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, όπως ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Δεν διευκρίνισε ποια θέματα θα συζητηθούν και δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη προγραμματισμένη συνάντηση.

Το Reuters υπενθυμίζει πως η Ματσάδο παραμένει εκτός Βενεζουέλας από τότε που έφυγε από τη χώρα για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης τον περασμένο Δεκέμβριο και αυτή τη στιγμή επισκέπτεται διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Θα συμμετάσχει σε συγκέντρωση στην πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ στο κέντρο της Μαδρίτης το Σάββατο, όπως δήλωσε στο X.

Η Ματσάδο βρίσκεται υπό έρευνα στη Βενεζουέλα και η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ δήλωσε ότι η Ματσάδο θα πρέπει να «λογοδοτήσει» για την υποστήριξή της στη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά του Καράκας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σαββατοκύριακο στην ισπανική εφημερίδα El Pais, ο αδελφός της Ροντρίγκεζ, ο πρόεδρος της Βουλής Χόρχε Ροντρίγκεζ, δήλωσε ότι το αδίκημα της έκκλησης για ξένη επέμβαση δεν περιλαμβάνεται στον πρόσφατο νόμο περί αμνηστίας, αν και δεν θέλησε να απαντήσει στο ερώτημα αν η Ματσάδο θα συλληφθεί σε περίπτωση που επιστρέψει στη Βενεζουέλα.