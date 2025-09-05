Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί περίμενε τη στιγμή του για αρκετό καιρό και τώρα ίσως αυτή η στιγμή να έχει φτάσει, σχολιάζει το Politico με φόντο την πολιτική κρίση στη Γαλλία και τον κίνδυνο ακυβερνησίας.

Με τον Γάλλο πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού να αναμένεται ευρέως να ανατραπεί από τους βουλευτές τη Δευτέρα, ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων — πρώην φαβορί για τη θέση — επανέρχεται στο προσκήνιο ως ένας από τους βασικούς υποψηφίους.

Ο 39χρονος πολιτικός είναι ο μόνος υπουργός που παρέμεινε στην κυβέρνηση από τότε που ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εκλέχθηκε για πρώτη φορά το 2017, επιβιώνοντας πολλών ανασχηματισμών και μιας πρόωρης εκλογικής αναμέτρησης.

«Τα κατάφερε αρκετά καλά στον κόσμο του Μακρόν», δήλωσε αξιωματούχος του Κοινοβουλίου υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Κατά τα τελευταία επτά χρόνια, ο Λεκορνί έχει εδραιώσει τα διαπιστευτήριά του ως πιστός σύμμαχος του Μακρόν, διαμορφώνοντας ένα πολιτικό στυλ που ταιριάζει με εκείνο του προέδρου — ιδιαίτερα στη δέσμευσή του με την τοπική πολιτική.

Παράλληλα με τον κυβερνητικό του ρόλο, ο Λεκορνί υπηρετεί ως σύμβουλος στην πατρίδα του, τη Νορμανδία.

Ο υπουργός διατηρεί χαμηλό προφίλ δημοσίως, αποκαλύπτοντας λίγα για την προσωπική του ζωή και διατηρώντας σοβαρό εξωτερικό προφίλ. Έχει επίσης αρνηθεί ότι στοχεύει στην πρωθυπουργία — άλλοι υποψήφιοι περιλαμβάνουν τον μακροχρόνιο φίλο και σύμμαχό του, υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, την υπουργό Εργασίας και Υγείας Κατρίν Βοτρίν και τον υπουργό Οικονομίας Έρικ Λομπάρντ.

Μάλιστα, οι κύκλοι εξουσίας στη Γαλλία τον θεωρούν ευφυή πολιτικό χειριστή.

«Σε μια συζήτηση, μπορείς να του κάνεις την ίδια ερώτηση τρεις φορές, και εκείνος ξέρει πώς να μην απαντήσει [όταν δεν θέλει] ενώ σου δίνει την εντύπωση ότι ακούει προσεκτικά», δήλωσε γερουσιαστής από κόμμα της αντιπολίτευσης, περιγράφοντάς τον ως «απίστευτα ικανό».

Η διατήρηση αυτής της απήχησης καθίσταται ευκολότερη χάρη στη γενική συναίνεση στη Γαλλία για την ανάγκη ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων και καλύτερου εξοπλισμού τους για επιχειρήσεις υψηλής έντασης.

Ανεξάρτητα από το αν ο Λεκορνί αντικαταστήσει τον Μπαϊρού, μέρος της κληρονομιάς του υπουργού είναι ήδη γραμμένο, όπως ανέφερε ο κοινοβουλευτικός αξιωματούχος που προαναφέρθηκε.