Γαλλία: Πυρά κατά Μπαϊρού από τα κόμματα τις αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του

Σφοδρές αντιδράσεις από σχεδόν όλα τα κόμματα προκάλεσε η δήλωση του Γάλλου πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού ότι δεν προχώρησε σε συνομιλίες με την αντιπολίτευση τον Αύγουστο, ώστε να αποφευχθεί η πολιτική κρίση, επειδή όλοι, εκτός από τον ίδιο, έκαναν διακοπές.

Ο Μπαϊρού ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα ξεπεράσει το αδιέξοδο για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2026.

Ο κεντρώος πρωθυπουργός, που είναι πολύ πιθανόν να ηττηθεί σε αυτήν την ψηφοφορία και να χάσει τη θέση του επειδή η αντιπολίτευση θα τον καταψηφίσει, είπε ότι θα συναντηθεί με τους ηγέτες των κομμάτων την επόμενη εβδομάδα, με σκοπό να τους αλλάξει γνώμη ώστε να τον στηρίξουν.

Όταν ρωτήθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι TF1 γιατί δεν προσκάλεσε νωρίτερα τους ηγέτες της αντιπολίτευσης για συνομιλίες, ο Μπαϊρού απάντησε: «Επειδή έκαναν διακοπές». «Τον Αύγουστο, ήταν όλοι σε διακοπές», πρόσθεσε.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις.

«Δεν μου αρέσουν τα ψέματα» έγραψε στην πλατφόρμα Χ η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα της έστειλε στον Μπαϊρού προτάσεις για την οικονομική πολιτική αυτό το καλοκαίρι.

Μιλώντας στο κανάλι LCI, η ηγέτιδα των Πρασίνων Μαρίν Τοντελιέ είπε ότι «σοκαρίστηκε» από τα σχόλια του Μπαϊρού. Την περασμένη εβδομάδα το κόμμα της οργάνωσε το πολυήμερο, ετήσιο συνέδριό τους και «δεν έκανε διακοπές».

Ο Μπαϊρού ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις σήμερα αλλά επέμεινε στην άποψή του. «Πώς είναι κριτική αυτό; (σ.σ. η δική του δήλωση για τα άλλα κόμματα). Όλοι οι Γάλλοι ξέρουν ότι είναι φυσιολογικό και έτσι λειτουργούν τα πράγματα», είπε στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στις καλοκαιρινές διακοπές.

Σχολιάζοντας την επικείμενη ψηφοφορία στο κοινοβούλιο, ο Μανουέλ Μπομπάρ, του αριστερού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι και ο ίδιος ο Μπαϊρού σύντομα θα κάνει διακοπές.