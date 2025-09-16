Γαλλία: Πιέσεις από τους Σοσιαλιστές προς τον Λεκορνί - Ο ρόλος του Φρανσουά Ολάντ

Αποφασισμένοι να ασκήσουν σοβαρές πιέσεις στον νέο Γάλλο πρωθυπουργό, Σεμπαστιάν Λεκορνί εμφανίζονται οι Σοσιαλιστές, οι οποίοι θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ψήφιση του Προϋπολογισμού.

Όπως αναφέρει το γαλλικό RFI, στις 9:30 το πρωί, τέσσερις σοσιαλιστές – με πρώτο τον επικεφαλής τους, Ολιβιέ Φορ – περνούν την πόρτα του Ματινιόν, όπου τους περιμένει ο Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Μετά από δύο πρωθυπουργούς που επικρίθηκαν δημόσια και κατ’ εντολή του Εμανουέλ Μακρόν, ο Λεκορνί έχει την αποστολή να εξασφαλίσει τη στήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος για την έγκριση του Προϋπολογισμού της Γαλλίας.

Οι Σοσιαλιστές γνωρίζουν καλά τη θέση ισχύος στην οποία βρίσκονται. «Αν δεν θέλει να έχει την ίδια τύχη με τους προκατόχους του», λένε χαρακτηριστικά τις τελευταίες ημέρες, «ο Σεμπαστιάν Λεκορνί πρέπει να σπάσει με 8 χρόνια μακρονισμού».

Παρά τις μετριοπαθείς τοποθετήσεις ορισμένων, όπως του πρώην προέδρου Φρανσουά Ολάντ που αφήνει περιθώριο συμβιβασμών, η ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος επιμένει σε σκληρή γραμμή και ανεβάζει τον πήχη: Φόρος Ζούκμαν, αύξηση κατώτατου μισθού, κατάργηση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού.

Συγκεκριμένα, ο Ολάντ κάλεσε την Κυριακή τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να ανοίξει διαπραγματεύσεις με τους Σοσιαλιστές, ενώ ζήτησε από τις μεγάλες περιουσίες και τις επιχειρήσεις να συμβάλουν στην προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης.

«Ο πρωθυπουργός πρέπει να συζητήσει και να αλλάξει την κατεύθυνση που ακολουθείται εδώ και αρκετά χρόνια, και να το κάνει με τη μόνη αντιπολίτευση που είναι έτοιμη να μπει στη διαπραγμάτευση: τους Σοσιαλιστές», δήλωσε ο Ολάντ, βουλευτής Κορεζ, στο BFMTV.

«Και δεύτερον, είναι και στους Σοσιαλιστές να κάνουν προτάσεις, να θέσουν όρους. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει ένας συμβιβασμός», πρόσθεσε.

Σε παράλληλη συνέντευξή του στη Figaro, ο πρώην πρόεδρος άσκησε πίεση στον Λεκορνύ, προειδοποιώντας ότι αν δεν υπάρξει συμβιβασμός με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, δεν θα υπάρχει «καμία άλλη επιλογή από τη διάλυση» της Εθνοσυνέλευσης.

Μεταξύ των όρων που θέτει, ο Ολάντ ζήτησε «συμβολή από τις μεγάλες περιουσίες». «Δύσκολα θα κατανοούσε κανείς ότι εκείνοι που είχαν τον μεγαλύτερο πλουτισμό τα τελευταία χρόνια να μη συμμετάσχουν στην συλλογική προσπάθεια», τόνισε.

Καταργούνται τα δια βίου προνόμια των πρώην πρωθυπουργών από το 2026

Υπενθυμίζεται ότι, ο νέος Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, αναμένεται να υπογράψει σύντομα διάταγμα που θα περιορίζει τα προνόμια που απολάμβαναν οι προκάτοχοί του και ορισμένοι πρώην υπουργοί.

«Ενώ είναι φυσιολογικό για τη Δημοκρατία να προστατεύει άτομα που βρίσκονται υπό απειλή, είναι αδιανόητο να απολαμβάνουν εφ’ όρου ζωής παροχές επειδή κατείχαν ένα προσωρινό αξίωμα», τόνισε ο πρωθυπουργός τη Δευτέρα μέσα από ανάρτησή του στο Χ.

C’est fait : les avantages « à vie » des anciens membres du Gouvernement seront supprimés dès le 1er janvier 2026.



S’il est normal que la République protège les personnes faisant l’objet de menaces, il n’est en revanche pas concevable qu’ils puissent bénéficier d’avantages à vie… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 15, 2025

Η διάταξη που πρόκειται να καταργηθεί είχε ψηφιστεί το 2019 επί προεδρίας Μακρόν και προβλέπει ότι πρώην πρωθυπουργοί έχουν στη διάθεσή τους αυτοκίνητο με οδηγό και έναν γραμματέα για μέγιστο διάστημα 10 ετών, έως την ηλικία των 67.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσε ο Λεκορνί, θα τερματιστούν τα «προνόμια εφ’ όρου ζωής των πρώην μελών της κυβέρνησης».

Όσον αφορά την αστυνομική προστασία, αυτή θα χορηγείται πλέον μόνο σε πρώην πρωθυπουργούς και υπουργούς Εσωτερικών για περιορισμένο χρονικό διάστημα και θα ανανεώνεται ανάλογα με την πραγματικότητα του κινδύνου.

«Όλοι οι άλλοι πόροι που διατίθενται σε πρώην πρωθυπουργούς εφ' όρου ζωής θα είναι πλέον διαθέσιμοι για περιορισμένο χρονικό διάστημα», καταλήγει σε ανάρτησή του ο Λεκορνί.

Σύμφωνα με τη Le Monde, μέχρι σήμερα, οι πρώην υπουργοί μπορούσαν να ζητήσουν να τους χορηγηθεί όχημα με οδηγό, καθώς και υπάλληλος για τη γραμματεία τους για δέκα χρόνια από τη λήξη της θητείας τους ή μέχρι τα 67 έτη. Τα προνόμια αυτά δεν ισχύουν για όσους ήδη διαθέτουν αντίστοιχα μέσα μέσω κοινοβουλευτικού ή τοπικού αξιώματος ή άλλης δημόσιας θέσης.

«Δεν μπορούμε να ζητάμε από τους Γάλλους να κάνουν θυσίες, αν όσοι βρίσκονται στην ηγεσία του κράτους δεν το κάνουν», είχε δηλώσει ο Λεκορνί σε συνέντευξή του σε περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. «Η μεταρρύθμιση δεν είναι πάντα “για τους άλλους”, διότι δημιουργεί υπόνοιες», πρόσθεσε.