Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, θα συμμετέχει στην έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση της νέας κρίσης που έχει ξεσπάσει μετά το θάνατο 17χρονου από τα πυρά αστυνομικών.

Τα βίαια επεισόδια συνεχίστηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Γαλλία, στα περίχωρα του Παρισιού, όπου ο 17χρονος Ναέλ, σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικού επειδή «αρνήθηκε να υπακούσει».

«Η βία ενάντια σε σύμβολα της Δημοκρατίας είναι αδικαιολόγητη», τόνισε σε δηλώσεις του ο Μακρόν που πρόσθεσε ωστόσο ότι ο πυροβολισμός του 17χρονου ήταν «ασυγχώρητος».

Η ένταση έφτασε στο κόκκινο χτες τα μεσάνυχτα στο προάστιο Ναντέρ, περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα δυτικά από το κέντρο του Παρισιού, όπου σκοτώθηκε ο έφηβος προχθές Τρίτη το πρωί.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Ζεράλντ Νταρμανέν, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 150 συλλήψεις ενώ δεκάδες αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

"Μια νύχτα αφόρητης βίας κατά των συμβόλων της Δημοκρατίας: δημαρχεία, σχολεία και αστυνομικά τμήματα πυρπολήθηκαν ή δέχτηκαν επιθέσεις. 150 συλλήψεις", ανέφερε ο Νταρμανέν στον λογαριασμό του στο Twitter.

Πάνω από δέκα οχήματα της Αστυνομίας και κάδοι απορριμμάτων πυρπολήθηκαν· στήθηκαν οδοφράγματα στους δρόμους.

Choas has erupted in France due to a 17 year old boy being shot by the police in Nanterre

Στην πρόσοψη ακινήτου γράφτηκαν με σπρέι οι φράσεις «Δικαιοσύνη για τον Ναέλ» και «Η Αστυνομία δολοφονεί».

Συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς βρίσκονταν σε εξέλιξη όλη τη νύχτα στη συνοικία, που έγινε ήδη θέατρο επεισοδίων την προηγουμένη. Οι δυο πλευρές αντάλλασσαν δακρυγόνα, πέτρες, κομμάτια πλακών από πεζοδρόμια.

Περίπου είκοσι κοινότητες στην περιφέρεια Σεν-Σαιν-Ντενί, νομού στο βορειοανατολικό τομέα της μητροπολιτικής περιφέρεια του Παρισιού, κατέγραψαν επεισόδια, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία

Στην Εσόν, νότια της πρωτεύουσας, ομάδα διαδηλωτών πυρπόλησε άδειο λεωφορείο, σύμφωνα με την πηγή του AFP στην Αστυνομία.

Protests erupted in France for a second night in a row with security forces deployed to prevent violence spreading over the fatal shooting of a teenager by police.



Around 2,000 riot police have been called up in suburbs around Paris



Latest developments: https://t.co/QpK2P4XXQC pic.twitter.com/jM48pK0Py7