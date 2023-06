Τα βίαια επεισόδια συνεχίστηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Γαλλία, στα περίχωρα του Παρισιού, όπου ο 17χρονος Ναέλ, σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικού επειδή «αρνήθηκε να υπακούσει».

Η ένταση ανέβηκε περί τις 23:00 [τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας] στο προάστιο Ναντέρ, περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα δυτικά από το κέντρο του Παρισιού, όπου σκοτώθηκε ο έφηβος προχθές Τρίτη το πρωί.

Πάνω από δέκα οχήματα της Αστυνομίας και κάδοι απορριμμάτων πυρπολήθηκαν· στήθηκαν οδοφράγματα στους δρόμους.

JUST IN: Choas has erupted in France due to a 17 year old boy being shot by the police in Nanterre 🚨🚨🚨 🔊 pic.twitter.com/rGDBFNS5T3

Στην πρόσοψη ακινήτου γράφτηκαν με σπρέι οι φράσεις «Δικαιοσύνη για τον Ναέλ» και «Η Αστυνομία δολοφονεί».

Συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς βρίσκονταν σε εξέλιξη περί τη 01:00 [02:00 ώρα Ελλάδας] στη συνοικία, που έγινε ήδη θέατρο επεισοδίων την προηγουμένη. Οι δυο πλευρές αντάλλασσαν δακρυγόνα, πέτρες, κομμάτια πλακών από πεζοδρόμια.

Περίπου είκοσι κοινότητες στην περιφέρεια Σεν-Σαιν-Ντενί, νομού στο βορειοανατολικό τομέα της μητροπολιτικής περιφέρεια του Παρισιού, κατέγραψαν επεισόδια, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία.

Η αστυνομία έκανε λόγο για 77 προσαγωγές ως τις 03:00 ώρα Ελλάδας].

Στην Εσόν, νότια της πρωτεύουσας, ομάδα διαδηλωτών πυρπόλησε άδειο λεωφορείο, σύμφωνα με την πηγή του AFP στην Αστυνομία.

Protests erupted in France for a second night in a row with security forces deployed to prevent violence spreading over the fatal shooting of a teenager by police.



Around 2,000 riot police have been called up in suburbs around Paris



Latest developments: https://t.co/QpK2P4XXQC pic.twitter.com/jM48pK0Py7