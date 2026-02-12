Γαλλία: Ο Μπρουνό Ρεταϊγιό θα διεκδικήσει την προεδρία στις εκλογές του 2027

Ο πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων Μπρουνό Ρεταϊγιό πρόκειται να ανακοινώσει επισήμως σήμερα ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, όπως ανέφερε ο ίδιος σε ένα μήνυμα που έστειλε σε πολλούς βουλευτές του κόμματός του.

Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι έλαβε την απόφαση αυτή «κατόπιν ώριμης σκέψης» και αφού έκρινε ότι «ήρθε η ώρα η πολιτική οικογένειά του να δείξει τους Γάλλους έναν νέο δρόμο, με άξονα την τάξη, την ευημερία και τη γαλλική υπερηφάνεια».

Ο 65χρονος Ρεταϊγιό, ένας συντηρητικός βουλευτής, υπηρέτησε ως υπουργός Εσωτερικών μεταξύ 2024-25, αρχικά στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μισέλ Μπαρνιέ και στη συνέχεια υπό τον Φρανσουά Μπαϊρού. Διορίστηκε και πάλι όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον περασμένο Οκτώβριο, όμως παραιτήθηκε πολύ γρήγορα, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τις άλλες επιλογές που έκανε ο πρωθυπουργός.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Ρεταϊγιό δύσκολα θα καταφέρει να φτάσει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Αν και ακολουθεί σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό και κατά τη θητεία του στο υπουργείο Εσωτερικών επένδυσε πολύ χρόνο για να αυξήσει τις απελάσεις και να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών, είναι πιθανό να επισκιαστεί από τη Μαρίν Λεπέν και τον προστατευόμενό της Ζορντάν Μπαρτελά, που διατηρούνται ψηλά στις δημοσκοπήσεις.

Αφού αποχώρησε από την κυβέρνηση ο Ρεταϊγιό ασκεί έντονη κριτική στην εκτελεστική εξουσία και ιδίως στις παραχωρήσεις που έκανε ο Λεκορνί στο Σοσιαλιστικό κόμμα ώστε να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026 χωρίς να ανατραπεί η κυβέρνησή του.

Ο Ρεταϊγιό θα κάνει αργότερα απόψε μια δήλωση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη στο δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού καναλιού TF1.