Γαλλία: Ο Μακρόν προτείνει τον Σεζουρνέ για Επίτροπο μετά την παραίτηση Μπρετόν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Στέφαν Σεζουρνέ είναι ο νέος Επίτροπος τον οποίο προτείνει στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ως αντικαταστάτη του Τιερί Μπρετόν, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του.

Ο Σεζουρνέ ασκεί προς το παρόν τα καθήκοντά του υπουργού Εξωτερικών και θα αντικατασταθεί μόλις συγκροτηθεί η νέα γαλλική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Μισέλ Μπαρνιέ, κατά πάσα πιθανότητα εντός των προσεχών ημερών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ, ο νέος Επίτροπος της Γαλλίας θα επικεντρωθεί στα ζητήματα της βιομηχανικής κυριαρχίας της Ευρώπης της τεχνολογικής της ανάπτυξης και της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Ο Σεζουρνέ υπήρξε επίσης πρόεδρος της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας των Φιλελευθέρων.

Yoan Valat, Pool via AP

Σημειώνεται ότι με ανάρτησή του στο X, ο Γάλλος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, Τιερί Μπρετόν, υπέβαλε την παραίτησή του, δημοσιεύοντας φωτογραφία της επιστολής του προς την πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

«Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου στους συναδέλφους μου στο Σώμα, στις υπηρεσίες της Επιτροπής, στους ευρωβουλευτές, στα κράτη μέλη και στην ομάδα μου. Μαζί, εργαστήκαμε ακούραστα για να προωθήσουμε μία φιλόδοξη ατζέντα θεματολόγιο της ΕΕ. Ήταν τιμή και προνόμιο να υπηρετώ το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον».

