Αιφνιδιαστική παραίτηση Μπρετόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Αιχμές κατά της Φον Ντερ Λάιεν

Με ανάρτησή του στο X, ο Γάλλος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, Τιερί Μπρετόν, υπέβαλε την παραίτησή του, δημοσιεύοντας φωτογραφία της επιστολής του προς την πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, σε ξεχωριστή ανάρτηση, δημοσίευσε μια φωτογραφία όπου απεικονίζεται ένας άδειος πίνακας, γράφοντας: «Το επίσημο πορτραίτο μου για την επόμενη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

«Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου στους συναδέλφους μου στο Σώμα, στις υπηρεσίες της Επιτροπής, στους ευρωβουλευτές, στα κράτη μέλη και στην ομάδα μου.

I would like to express my deepest gratitude to my colleagues in the College, Commission services, MEPs, Member States, and my team.



Together, we have worked tirelessly to advance an ambitious EU agenda.



It has been an honour & privilege to serve the common European interest🇪🇺 pic.twitter.com/wQ4eeHUnYu