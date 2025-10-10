Γαλλία: Ο Μακρόν διόρισε ξανά πρωθυπουργό τον Λεκορνί

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, επανέφερε τον Σεμπαστιέν Λεκορνί ως πρωθυπουργό την Παρασκευή και του ανέθεσε το σχηματισμό νέας κυβέρνησης, ανακοίνωσε το γραφείο του Μακρόν.



Έπειτα από μια πολιτικά ταραχώδη εβδομάδα, το όνομα του νέου πρωθυπουργού της Γαλλίας ανακοινώθηκε το βράδυ της Παρασκευής - και δεν ήταν άλλο, από αυτό του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος είχε παραιτηθεί από το πρωθυπουργικό αξίωμα στις αρχές της εβδομάδας, έπειτα από θητεία μόλις 27 ημερών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων, ο Μακρόν ανέθεσε στον Λεκορνί τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Η άμεση αποστολή του Λεκορνί είναι να παρουσιάσει τον προϋπολογισμό στο κοινοβούλιο μέχρι το τέλος της Δευτέρας.

«Αποδέχομαι - από καθήκον - την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω ό,τι είναι δυνατόν ώστε να εξασφαλίσουμε προϋπολογισμό για τη Γαλλία μέχρι το τέλος του χρόνου και να αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά προβλήματα των συμπολιτών μας», έγραψε ο Λεκορνί στο X.

«Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτή την πολιτική κρίση που εξοργίζει τον γαλλικό λαό και σε αυτήν την αστάθεια που βλάπτει την εικόνα και τα συμφέροντα της Γαλλίας.»

Αναλυτικά η ανάρτηση Λεκορνί στο Χ:

Αποδέχομαι - από καθήκον - την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσω στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό για το τέλος του έτους και να ανταποκριθώ στα καθημερινά προβλήματα της ζωής των συμπατριωτών μας.

Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτήν την πολιτική κρίση που εξοργίζει τους Γάλλους και σε αυτήν την αστάθεια που είναι κακή για την εικόνα και τα συμφέροντά της Γαλλίας.

Όπως είπα, αυτό μπορεί να γίνει μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εξάγοντας τα απαραίτητα συμπεράσματα από τις τελευταίες εβδομάδες:

Όλα τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες θα τεθούν σε κοινοβουλευτική συζήτηση: οι βουλευτές και οι γερουσιαστές θα μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι συζητήσεις πρέπει να φτάσουν μέχρι τέλους·

Η αποκατάσταση των δημόσιων λογαριασμών μας παραμένει προτεραιότητα για το μέλλον και την κυριαρχία μας: κανείς δεν θα μπορέσει να αποφύγει αυτήν την αναγκαιότητα·

Όλες οι φιλοδοξίες είναι θεμιτές και χρήσιμες, αλλά όσοι εισέλθουν στην κυβέρνηση θα πρέπει να δεσμευτούν να αποσυνδεθούν από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027·

Η νέα κυβερνητική ομάδα πρέπει να ενσαρκώνει την ανανέωση και την ποικιλομορφία των δεξιοτήτων.

Θα κάνω τα πάντα για να πετύχω σε αυτή την αποστολή.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Αρνητικές είναι λίγο πολύ οι πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης έναντι της απόφασης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να ζητήσει από τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να παραμείνει στη θέση του.

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού ανακοίνωσε ότι το κόμμα θα υποβάλει «αμέσως» πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης, ενώ το ίδιο προτίθεται να κάνει και η Ανυπότακτη Γαλλία, ανέφερε το γαλλικό πρακτορείο.

Από την πλευρά των Σοσιαλιστών διαψεύστηκε κατηγορηματικά η ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας με τον νέο πρωθυπουργό ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα τους θα αναμείνει τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης αναφορικά με τα μείζονα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ οι Οικολόγοι χαρακτήρισαν «απίστευτη» την απόφαση του προέδρου Μακρόν.

Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του κόμματος Εθνικός Συναγερμός: «Η κυβέρνηση Λεκορνί Βʼ, που διορίστηκε από τον Εμανουέλ Μακρόν - ο οποίος είναι πιο απομονωμένος και αποκομμένος από ποτέ στο Μέγαρο των Ηλυσίων - είναι ένα κακόγουστο αστείο, μια δημοκρατική ντροπή και μια ταπείνωση για τον γαλλικό λαό».

Φρανσουά Καλφόν, βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος: «Ο σκεπτικισμός μας μεγαλώνει μέρα με τη μέρα».

«Θέλουμε κάτι συγκεκριμένο για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Δεν φοβόμαστε να επιστρέψουμε στις κάλπες».

Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, πρόεδρος Κοινοβουλίου: «Σημειώνω τον επαναδιορισμό του Σεμπαστιάν Λεκορνί. Εδώ και εβδομάδες, η Εθνοσυνέλευση λειτουργεί πλήρως, έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της στο έπακρο: να συζητά, να ελέγχει και να ψηφίζει. Τώρα είναι η ώρα να πιάσουμε δουλειά. Ήρθε η ώρα!»

Ματίλντ Πανό, επικεφαλής του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία: «Ποτέ πριν ένας πρόεδρος δεν ήθελε τόσο πολύ να κυβερνά με αλαζονεία και θυμό. Ο Λεκορνί, που παραιτήθηκε τη Δευτέρα, επαναδιορίστηκε από τον Μακρόν την Παρασκευή. Ο Μακρόν αναβάλλει οικτρά το αναπόφευκτο: την αποχώρησή του».

Ερίκ Σιοτί, συντηρητικός πολιτικός που ευθυγραμμίζεται με τον Εθνικό Συναγερμό: «Ψηφίστε κατά της κυβέρνησης».

Συνάντηση Μακρόν με πολιτικούς αρχηγούς

Ο Μακρόν συγκάλεσε νωρίτερα συνάντηση με τους ηγέτες των κυρίαρχων κομμάτων για να συγκεντρώσει υποστήριξη γύρω από την επιλογή του. Οι ηγέτες της αριστεράς εξέφρασαν απογοήτευση επειδή ο Μακρόν δεν επέλεξε πρωθυπουργό από τις τάξεις τους, με την έντονη αντίδρασή τους να υποδηλώνει ότι η μελλοντική κυβέρνηση ίσως είναι τόσο εύθραυστη όσο και οι προηγούμενες.

Μια ακόμη κατάρρευση της κυβέρνησης θα αύξανε την πιθανότητα ο Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, σενάριο που θεωρείται ότι θα ωφελήσει κυρίως την ακροδεξιά.

«Δεν ζητάμε τη διάλυση του κοινοβουλίου, αλλά ούτε φοβόμαστε», δήλωσε ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορέ, στους δημοσιογράφους φεύγοντας από τη συνάντηση.

Η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία, που έχει πλήξει την ανάπτυξη και ανησυχήσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές, προκλήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την απόφαση του Μακρόν πέρυσι να πραγματοποιήσει βουλευτικές εκλογές, ένα ρίσκο που οδήγησε σε μια κοινοβουλευτική ισορροπία χωρίς σαφή πλειοψηφία, χωρισμένη σε τρεις ιδεολογικά αντίθετες ομάδες.

Η προσπάθεια της χώρας να βάλει σε τάξη τα οικονομικά της, απαιτώντας περικοπές στον προϋπολογισμό ή αυξήσεις φόρων που κανένα κόμμα δεν συμφωνεί, έχει βαθύνει την κρίση. Το ίδιο και οι πολιτικές κινήσεις των ηγετών που επιδιώκουν να διαδεχθούν τον Μακρόν στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Αν η Εθνοσυνέλευση δεν καταφέρει να συμφωνήσει σε προϋπολογισμό μέσα στον χρόνο που δίνεται, μπορεί να χρειαστεί έκτακτος νόμος για να λειτουργήσει η χώρα με προσωρινό προϋπολογισμό το επόμενο έτος.

Ο Μακρόν απέκλεισε από τη συνάντηση τους ακροδεξιούς του Εθνικού Συναγερμού (RN) με ηγέτιδα τη Μαριν Λεπέν και την αριστερή συμμαχία Ανυπότακτη Γαλλία (LFI).

Ο εκπρόσωπος του RN, Τζόρνταν Μπαρντέλα, είπε ότι η στρατηγική του προέδρου είναι να αποφύγει τις βουλευτικές εκλογές αντί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του γαλλικού λαού.

«Το RN τιμάται που δεν προσκλήθηκε. Δεν είμαστε προς πώληση σε αυτούς γύρω από τον Μακρόν», έγραψε ο Μπαρντέλα στο X.

Αγώνας για την παράδοση του προϋπολογισμού

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της χώρας, Φρανσουά Βιλερού ντε Γκαλώ, προέβλεψε την Παρασκευή ότι η τρέχουσα πολιτική αβεβαιότητα θα κοστίσει στην οικονομία 0,2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη πλήττεται, αλλά η οικονομία παραμένει γενικά σταθερή, είπε.

«Η αβεβαιότητα είναι ... ο μεγαλύτερος εχθρός της ανάπτυξης», δήλωσε ο Βιλερού στο ραδιόφωνο RTL.

Οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό φέτος και πέρυσι, καθώς η Γαλλία προσπαθεί να περιορίσει τα δημόσια οικονομικά της και να μειώσει το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα, έχουν κοστίσει στον Μακρόν τρεις πρωθυπουργούς μέσα σε λιγότερο από 12 μήνες.

Κεντρικό θέμα στις τελευταίες διαπραγματεύσεις ήταν η επιθυμία της αριστεράς να ανατραπούν οι μεταρρυθμίσεις του Μακρόν για το συνταξιοδοτικό του 2023, που αύξησαν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, και να επιβληθούν υψηλότεροι φόροι στους πλούσιους. Αυτά τα αιτήματα ήταν δύσκολο να συνδυαστούν με τους συντηρητικούς, τη στήριξη των οποίων ο Μακρόν χρειάζεται επίσης για να περάσει τον προϋπολογισμό.

Στη συνάντηση, ο Μακρόν προσφέρθηκε να καθυστερήσει την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης ως τα 64 χρόνια κατά ένα χρόνο, δηλαδή έως το 2028. Η ηγέτιδα των Πρασίνων, Μαρίνα Τοντελιέ, χαρακτήρισε την παραχώρηση ανεπαρκή.

Ο Βιλερού είπε ότι θα ήταν προτιμότερο το έλλειμμα να μην ξεπεράσει το 4,8% του ΑΕΠ το 2026. Το έλλειμμα προβλέπεται να φτάσει το 5,4% φέτος, σχεδόν διπλάσιο από το όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο προτελευταίος πρωθυπουργός του Μακρόν, Φρανσουά Μπαϊρού, απομακρύνθηκε από την Εθνοσυνέλευση λόγω των σχεδίων του για εξοικονόμηση 44 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη μείωση του ελλείμματος στο 4,6% του ΑΕΠ.