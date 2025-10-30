Γαλλία: Ο Λεκορνί τάσσεται υπέρ της επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας του 1968 με την Αλγερία

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, έκρινε σήμερα ότι το Παρίσι θα έπρεπε «να επαναδιαπραγματευτεί» τη Συμφωνία του 1968 μεταξύ Γαλλίας και Αλγερίας, αφού η Εθνοσυνέλευση ψήφισε νωρίτερα σήμερα, συμβολικά, υπέρ της καταγγελίας αυτού του συμφώνου, εγκρίνοντας ένα ψήφισμα που υπέβαλε ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός (RN).

«Πρέπει να την επαναδιαπραγματευτούμε επειδή ανήκει σε μια άλλη εποχή», είπε ο Λεκορνί από το Καρεντάν όπου πραγματοποιεί επίσκεψη. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι «ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αυτός που εγγυάται τις συνθήκες, τις διαπραγματεύεται και τις υπογράφει» και ότι «η εξωτερική πολιτική της Γαλλίας (…) δεν γίνεται με ψηφίσματα στο κοινοβούλιο».

Νωρίτερα σήμερα οι βουλευτές ενέκριναν, με μια ψήφο διαφορά, το συμβολικό ψήφισμα που είχε υποβάλει ο RN για να «καταγγείλει» τη συμφωνία. Το μη δεσμευτικό ψήφισμα πέρασε χάρη στη στήριξη των βουλευτών των δεξιών κομμάτων LR και Horizons και επειδή απουσίαζαν βουλευτές από όλα τα άλλα κόμματα, συμπεριλαμβανομένης και της αριστεράς.

Ο RN ανήγαγε τις γαλλοαλγερινές συμφωνίες του 1968 σε βασικό στόχο του, ζητώντας κατ’ επανάληψη την κατάργησή τους επειδή περιλαμβάνουν ειδικούς, συγκεκριμένους όρους για τη χορήγηση στους Αλγερινούς άδειας παραμονής στη Γαλλία. Αν και το σημερινό ψήφισμα δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, η ηγέτιδα της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, ζήτησε από την κυβέρνηση να το λάβει υπόψη της.

Το ψήφισμα υποβλήθηκε στην Εθνοσυνέλευση σε μια περίοδο που το Παρίσι και το Αλγέρι έχουν βυθιστεί, εδώ και πάνω από έναν χρόνο, σε μια διπλωματική κρίση. Οι σχέσεις των δύο χωρών δοκιμάζονται από το καλοκαίρι του 2024, αφού η Γαλλία αναγνώρισε το σχέδιο αυτονομίας της Δυτικής Σαχάρας, «υπό την κυριαρχία του Μαρόκου».

Η σύλληψη, τον Νοέμβριο του 2024, στο Αλγέρι του Γαλλοαλγερινού συγγραφέα Μπουαλέμ Σανσάλ, ο οποίος κατηγορείται ότι υιοθέτησε τη θέση του Μαρόκου σε αυτή τη διένεξη, επιδείνωσε τις εντάσεις. Μια νέα κρίση ξέσπασε τον Ιανουάριο φέτος, αφού συνελήφθησαν στη Γαλλία πολλοί Αλγερινοί influencer με την κατηγορία ότι προέτρεψαν άλλους να διαπράξουν βίαιες ενέργειες, ιδίως σε βάρος Αλγερινών αντιφρονούντων.

Η Γαλλία κατηγορεί εξάλλου την πρώην αποικία της ότι αρνείται να επαναπατρίσει τους πολίτες της για τους οποίους έχει εκδοθεί εντολή να φύγουν από το γαλλικό έδαφος.

Η συμφωνία του 1968 υπογράφηκε έξι χρόνια μετά το τέλος του πολέμου της Αλγερίας (1954-62), σε μια περίοδο που η Γαλλία χρειαζόταν εργατικό δυναμικό για να στηρίξει την οικονομία της. Επιτρέπει μεταξύ άλλων στους Αλγερινούς πολίτες να αποκτούν δεκαετή άδεια παραμονής, με συνοπτικές διαδικασίες.