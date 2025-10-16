Γαλλία: Ο Λεκορνί «επέζησε» των προτάσεων μομφής εις βάρος του - Παραμένει επισφαλής η θέση του

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, «γλύτωσε» τη θέση του στις δύο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης του που πραγματοποιήθηκαν στην Εθνοσυνέλευση την Πέμπτη, με την ανοχή του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος να δίνει χρόνο στον 39χρονο ώστε να προσπαθήσει να λύσει το πολιτικό αδιέξοδο στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Η πρόταση μομφής που κατέθεσε η «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν-Λυκ Μελανσόν συγκέντρωσε 271 ψήφους υπέρ έναντι των 289 ψήφων που χρειάζονταν για να ρίξει την κυβέρνηση του Λεκορνί, που ανέλαβε τα καθήκοντα της πριν από μερικές μέρες.

Η δεύτερη πρόταση μομφής από τον ακροδεξιό «Εθνικό Συναγερμό», συγκέντρωσε 144 ψήφους υπέρ.

«Μυρίζοντας» την επισφαλή θέση στην οποία παραμένει ο Λεκορνί μετά και από τις σημερινές ψηφοφορίες, ο πρόεδρος του «Εθνικού Συναγερμού», Ζορντάν Μπαρντελά, ανέφερε στο X πως «μια πλειοψηφία που σχηματίστηκε μέσω πολιτικών παζάρια κατάφερε σήμερα να σώσει τις θέσεις της, σε βάρος του εθνικού συμφέροντος».

Οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό

Το Reuters σημείωσε πως θέτοντας τη μεταρρύθμιση των συντάξεων στο στόχαστρο, ο Λεκορνί απειλεί να καταστρέψει ένα από τα κύρια οικονομικά επιτεύγματα του Μακρόν, σε μια εποχή που τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας βρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση, αφήνοντας τον πρόεδρο με ελάχιστα εσωτερικά επιτεύγματα μετά από οκτώ χρόνια στην εξουσία.

Εφόσον και τυπικά επιβιώσει και από τη δεύτερη ψηφοφορία την Πέμπτη, ο Λεκορνί εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εβδομάδες επίπονων διαπραγματεύσεων στο κοινοβούλιο για την ψήφιση ενός περιορισμένου προϋπολογισμού για το 2026, κατά τη διάρκεια των οποίων θα μπορούσε να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή.

«Οι Γάλλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά... για να τους δώσουμε έναν προϋπολογισμό, επειδή είναι θεμελιώδης για το μέλλον της χώρας μας», δήλωσε η Γιαέλ Μπράουν-Πιβέ, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και σύμμαχος του Μακρόν.

«Είμαι ευτυχής που βλέπω ότι σήμερα υπάρχει μια πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση που λειτουργεί με αυτό το πνεύμα: εργασία, αναζήτηση συμβιβασμού, η καλύτερη δυνατή προσπάθεια», πρόσθεσε.

Αφού κέρδισαν την παραχώρηση για τις συντάξεις, οι σοσιαλδημοκράτες έβαλαν στο στόχαστρο τους την Τετάρτη την ένταξη ενός φόρου για τους δισεκατομμυριούχους στον προϋπολογισμό του 2026, υπογραμμίζοντας πόσο αδύναμη είναι η θέση του Λεκορνί στις διαπραγματεύσεις.

Υπενθυμίζεται πως ο Λεκορνί ανέφερε την Τετάρτη ότι θα προτείνει τον Νοέμβριο μια τροπολογία στον νόμο για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού.