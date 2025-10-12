Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί αντιμετωπίζει έναν αγώνα με τον χρόνο για να σχηματίσει κυβέρνηση μέχρι την προθεσμία του προϋπολογισμού τη Δευτέρα, καθώς εμφανίστηκαν διαφωνίες μέσα στο συντηρητικό κόμμα Les Républicains σχετικά με το αν θα αποδεχτούν υπουργικές θέσεις στο υπουργικό του συμβούλιο.

Μόλις δύο ημέρες μετά την επανεκλογή του, ο Λεκορνί πρέπει να παρουσιάσει ένα σχέδιο νόμου για τον προϋπολογισμό στο υπουργικό συμβούλιο και στο κοινοβούλιο τη Δευτέρα, απαιτώντας την άμεση πλήρωση βασικών υπουργικών θέσεων εν μέσω της βαθύτερης πολιτικής κρίσης της Γαλλίας εδώ και δεκαετίες.

Το κυβερνών όργανο του κόμματος LR δήλωσε το Σάββατο ότι «η εμπιστοσύνη και οι προϋποθέσεις δεν υπάρχουν» για να συμμετάσχει στην κυβέρνηση του Λεκορνί, ωστόσο η πλειοψηφία των μελών της κάτω βουλής του κόμματος τάσσεται υπέρ της ανάληψης υπουργικών θέσεων για να επηρεάσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde.

Κόκκινη γραμμή η μεταρρύθμιση των συντάξεων

Ο πρώην πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ, εξέχον στέλεχος των LR και μέλος της κάτω βουλής, έθεσε αυστηρές προϋποθέσεις για την πιθανή συμμετοχή του κόμματός του στην κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης των συντάξεων του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που αύξησε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη.

«Η υποστήριξή μας πρέπει να παραμείνει απαιτητική και πιστή στις μάχες που δίνουμε για τους Γάλλους» έγραψε ο Μπαρνιέ στο X το Σάββατο, απαριθμώντας τη μείωση του ελλείμματος, τη διατήρηση της μεταρρύθμισης των συντάξεων, μέτρα ασφαλείας και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ως μη διαπραγματεύσιμες προϋποθέσεις.

Το κεντρώο κόμμα UDI δήλωσε ότι θα στηρίξει τη νέα κυβέρνηση αλλά απέκλεισε τη συμμετοχή του σε αυτή, ενώ το Horizons, ένας στενός σύμμαχος του κόμματος Μακρόν στο κοινοβούλιο, δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει σε υπουργικό συμβούλιο που θα υποστήριζε την αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων.

Αυτές οι κόκκινες γραμμές συγκρούονται άμεσα με τα αριστερά κόμματα, της υποστήριξης των οποίων ο Λεκορνί χρειάζεται για να επιβιώσει. Ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, εξέφρασε λύπη για μια "ατελείωτη μέρα" μετά την επανεκλογή του Λεκορνί και απείλησε να ψηφίσει για την ανατροπή της κυβέρνησης εκτός αν ανασταλεί η μεταρρύθμιση των συντάξεων, σε συνέντευξή του στη La Tribune Dimanche.

Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού για μείωση του ελλείμματος

Ο Λεκορνί έδειξε πιθανή ευελιξία σε αυτό το ζήτημα το Σάββατο, λέγοντας ότι «όλες οι συζητήσεις είναι δυνατές όσο είναι ρεαλιστικές» όταν τον ρώτησαν για την αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων.

Ο πρωθυπουργός πρέπει να διαχειριστεί αυτές τις αντιφατικές απαιτήσεις ενώ συγκροτεί ένα υπουργικό συμβούλιο ικανό να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο προϋπολογισμού για να μειώσει το έλλειμμα της Γαλλίας από 5,4% του ΑΕΠ φέτος σε 4,7% έως 5% τον επόμενο χρόνο.

«Θέτω στον εαυτό μου μια αρκετά σαφή αποστολή, και είτε οι πολιτικές δυνάμεις θα με βοηθήσουν και θα συνεργαστούμε για να την πετύχουμε, είτε όχι» δήλωσε ο Λεκορνί το Σάββατο.

Την Κυριακή, σύμφωνα με τη La Tribune Dimanche, είπε: «Αν οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται ξανά, θα φύγω. Δεν πρόκειται να συμβιβαστώ με οτιδήποτε».

Εάν ο Λεκορνί αποτύχει να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική στήριξη, η Γαλλία θα χρειαστεί έκτακτο νομοθετικό μέτρο για να εξουσιοδοτήσει τις δαπάνες από την 1η Ιανουαρίου μέχρι να υιοθετηθεί πλήρης προϋπολογισμός – ένα σενάριο που συνέβη τον περασμένο Δεκέμβριο όταν έπεσε η κυβέρνηση του Μισέλ Μπαρνιέ.

Ο Λεκορνί έχει δεσμευτεί για ένα υπουργικό συμβούλιο «ανανέωσης και διαφορετικότητας», αλλά δεν έχει ανακοινώσει ακόμα διορισμούς, με λιγότερο από 24 ώρες να απομένουν πριν τη συνταγματική προθεσμία.