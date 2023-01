Γαλλία: Νέες κινητοποιήσεις λόγω της ρύθμισης στο συνταξιοδοτικό

Στις 7 και στις 11 Φεβρουαρίου σχεδιάζουν τα συνδικάτα στη Γαλλία να συνεχίσουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Αυτό έκαναν γνωστό οι εκπρόσωποι του συντονιστικού των συνδικάτων σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν σήμερα, αναφέρει το Reuters.

Οι σημερινές διαδηλώσεις ήταν μεγαλύτερες από εκείνες της 19ης Ιανουαρίου, καθώς, με βάση τις εκτιμήσεις του υπουργείου Εσωτερικών, συμμετείχαν 1,272 εκατ. άνθρωποι. Το συνδικάτο CGT, πάντως, ανακοίνωσε πολύ υψηλότερο αριθμό, 2,8 εκατομμύρια διαδηλωτών.

Στο Παρίσι, το υπουργείο έκανε λόγο για 87.000 συμμετέχοντες στις διαδηλώσεις και το CGT για 500.000.

Εκατοντάδες διαδήλωσαν κατά της συνταξιοδότησης

Ιδιαίτερα αισθητή στους τομείς των μεταφορών, της παιδείας και γενικότερα στον δημόσιο τομέα ήταν η απεργία που έγινε στη Γαλλία με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος και την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 χρόνια από τα 62 που είναι σήμερα.

Σημαντική ήταν στην απεργία και η συμμετοχή των εργαζομένων στις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Μαζικές και πολυάριθμες ήταν επίσης οι συγκεντρώσεις των απεργών στο σύνολο της γαλλικής επικράτειας. Όπως ανακοινώθηκε, συγκεντρώσεις κατά της αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού έγιναν σε 250 πόλεις της Γαλλίας, ενώ στο Παρίσι σύμφωνα με το συνδικάτο CGT διαδήλωσαν περίπου 500.000 άτομα.

Ικανοποιημένοι δηλώνουν οι εκπρόσωποι των εργατικών συνδικάτων στη Γαλλία από τη σημερινή γενική απεργία, τη δεύτερη μετά από αυτήν που έγινε στις 19 Ιανουαρίου.

Huge march against proposed rise in minimum retirement age from 62 to 64 in France gets underway in Paris.



The 8 main unions are leading a day of action across the country.



Could be biggest protest in 🇫🇷 in 13 years.



President Macron’s govt says the change is “non-negotiable” pic.twitter.com/nmX7ykDl2r