Γαλλία: Κρατούμενοι σε φυλακή ξεκίνησαν απεργία πείνας - Διαμαρτύρονται για τις συνθήκες κράτησής τους

Στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Βαντέν-λε-Βιέιγ, στον νομό Πα-ντε-Καλαί, στη Γαλλία, κρατούμενοι ξεκίνησαν τη Δευτέρα απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες κράτησής τους. Στην εν λόγω φυλακή, κρατούνται επικίνδυνοι έμποροι ναρκωτικών.

«Η φυλακή είναι λειτουργική, οι κρατούμενοι είναι νευρικοί και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που προχωρούν σε μια τέτοια κίνηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Είναι νευρικοί καθώς βρίσκονται μέσα σε μια φυλακή που είναι απομονωμένη από τον έξω κόσμο, όπου δεν μπορούν πλέον να οργανώνουν την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών από το εσωτερικό της φυλακής όπως έκαναν πριν», πρόσθεσε.

Ο Γάλλος αξιωματούχος ανέφερε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα «ενδώσει», αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τα αιτήματα των κρατουμένων.

Η Le Figaro, επικαλούμενη πηγή της φυλακής, ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι λίγες ημέρες αφότου ορισμένοι κρατούμενοι πλημμύρισαν τα κελιά τους με νερό, περίπου 20 κρατούμενοι στην πρώτη πτέρυγα της φυλακής, ξεκίνησαν απεργία πείνας.

Ογδόντα οκτώ καταδικασμένοι έμποροι ναρκωτικών μεταφέρθηκαν στην ειδική πτέρυγα της φυλακής τον Ιούλιο, στο πλαίσιο των σχεδίων του υπουργού Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, να αυστηροποιήσει τις συνθήκες κράτησης για ορισμένους από τους πιο επικίνδυνους κρατούμενους της Γαλλίας.