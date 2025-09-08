Γαλλία και Γερμανία καταδικάζουν την επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Συλλυπητήρια σε όλο τον ισραηλινό λαό

Η Γαλλία καταδικάζει «με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την επίθεση που σημειώθηκε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ», δήλωσε σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν, υποβάλλοντας τα «ειλικρινέστερα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλο τον ισραηλινό λαό».

Ακόμη, στο Βερολίνο, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας καταδίκασε επίσης τη σημερινή επίθεση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τη δειλή τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ. Οι σκέψεις μου πηγαίνουν στους συγγενείς των θυμάτων», έγραψε στο X ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ.