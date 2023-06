Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο του Παρισίου - 16 τραυματίες, επτά σε κρίσιμη κατάσταση (vids)

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο του Παρισιού, όπου κτήρια τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες, η μεγάλη έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Προς ώρας δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τουλάχιστον 16 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ τα επτά εξ αυτών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μαρτυρίες μιλούν για εγκλωβισμένους στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρρευσε.

Τουλάχιστον ένα κτήριο κατέρρευσε εν μέρει και άλλα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Πυκνός καπνός υψώνεται στον ουρανό πάνω από το 5ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας.

BREAKING 🚨Gas explosion reported in 5th arrondissement of Paris, France, several buildings / structures on fire. pic.twitter.com/UrP0avYr0C

«Κάτοικοι του 5ου διαμερίσματος, μόλις σημειώθηκε έκρηξη (από διαρροή) αερίου στην πλατεία Αλφόνς Λαβεράν, στη συνοικία Βαλ-ντε-Γκρας, κτήρια καίγονται, μείνετε μακριά για να επιτρέψετε στους πυροσβέστες να επέμβουν», ήταν το μήνυμα του αντιδημάρχου Εντουάρντ Σιβέλ.

Ήταν γύρω στις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα, 6:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος) όταν ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή. «Ακούσαμε μια μεγάλη έκρηξη. Βλέπαμε μαύρο καπνό και συντρίμμια παντού (…) Νομίζαμε πως έπεσε κεραυνός! Υπήρχε οσμή υγραερίου στον δρόμο», είπε στην εφημερίδα Liberation κάτοικος της περιοχής.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, που εκκένωσαν την περιοχή.

More video of the reported explosion in the 5th arrondissement of Paris, France.pic.twitter.com/BunZDHmgGX