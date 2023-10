Γαλλία: Εξαφάνιση 15χρονης - Συνομήλική της κατέθεσε περί απαγωγής

Η εξαφάνιση της 15χρονης Λινά στην ανατολική Γαλλία μετατρέπεται σε έρευνα με πιθανή την εγκληματική ενέργεια, καθώς υπήρξε η μαρτυρία 14χρονου κοριτσιού που κατέθεσε στην αστυνομία, ότι άνδρας προσπάθησε να την απαγάγει με το αυτοκίνητό του μια εβδομάδα πριν από την εξαφάνιση της φίλης της, σε χωριό της Αλσατίας.

Η μάρτυρας και η αγνοούμενη είναι φίλες και εμφανισιακά μοιάζουν πολύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Δάσκαλος μουσικής βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών, αλλά για την ώρα δεν υπάρχουν εξελίξεις στην υπόθεση που άνοιξε στις 23 Σεπτεμβρίου, όταν δηλώθηκε η εξαφάνιση της 15χρονης.

Τα ίχνη της Λινά χάθηκαν όταν έφυγε από το σπίτι της για να πάρει το τρένο για το Στρασβούργο μαζί με το αγόρι της.

Η 15χρονη περπάτησε από το σπίτι της μέχρι τον σταθμό Sainte-Blaise-La-Roche, τρία χιλιόμετρα μακριά, αλλά δεν έφτασε στον προορισμό της.

Όταν δεν εμφανίστηκε στο ραντεβού, ο φίλος της που την περίμενε στον σταθμό, ειδοποίησε τους γονείς της.

Το μοναδικό δεδομένο είναι μέχρι στιγμής ότι η κοπέλα δεν επιβιβάστηκε στο τρένο και έτσι οι έρευνες επικεντρώνονται στη διαδρομή των 3 χιλιομέτρων από το σπίτι της μέχρι εκεί.

Περισσότερα από 43.000 παιδιά εξαφανίζονται στη Γαλλία κάθε χρόνο, σύμφωνα με το ίδρυμα Droit d’Enfance.

Δηλαδή μία εξαφάνιση κάθε 12 λεπτά. Περίπου το 95% των περιπτώσεων είναι δραπέτες με 544 απαγωγές.

Οι 1.140 αναφορές είναι ανεξιχνίαστες εξαφανίσεις, όπως και η περίπτωση της Λίνας.

🇫🇷Child Disappearance Explosion In France



While the country is gripped by the disappearances of 15-year-old Lina, with a mass manhunt underway, concerning figures have been released revealing the scale of the problem.



"A little over 43,000" children go missing in the country… pic.twitter.com/3ULMMy7ird