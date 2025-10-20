Γαλλία: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο στα βόρεια του Παρισιού

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή του Βαλ ντ’Ουάζ, στα βόρεια του Παρισιού, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ.

Ο υπουργός είπε ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν λόγω του ανεμοστρόβιλου.

ALERTE - Au moins un mort et neuf blessés dont 4 très graves, après le passage d'une violente #tornade dans le Val-d'Oise au nord de Paris.

Les dégâts sont énormes, notamment sur la commune d'Ermont où des grues se sont effondrées, de nombreuses toitures sont arrachées et des… pic.twitter.com/rOWpBSBHac — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 20, 2025

Στο X, η νομαρχία ανέφερε ότι η Πυροσβεστική και δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν πολλές επιχειρήσεις σε Ermont, Eaubonne, Andilly, Montmorency και Franconville. Ογδόντα πυροσβέστες, 50 αστυνομικοί και 20 μέλη της υπηρεσίας επείγουσας ιατρικής βοήθειας (SAMU) κινητοποιήθηκαν, σύμφωνα με τη νομαρχία, η οποία κάλεσε τους κατοίκους να «παραμείνουν προσεκτικοί και να αποφύγουν περιττά ταξίδια» για να επιτρέψουν στα οχήματα έκτακτης ανάγκης να περάσουν.

Στη νομαρχία έχει ανοίξει ένα κέντρο επιχειρήσεων για τον συντονισμό των επιχειρήσεων ασφάλειας και διάσωσης.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Le Monde