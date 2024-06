Γαλλία: Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλώνουν κατά της ακροδεξιάς - Επεισόδια στο Παρίσι (vid)

Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες το Σάββατο στο Παρίσι και σε πόλεις σε όλη τη Γαλλία για να διαμαρτυρηθούν κατά του ακροδεξιού «Εθνικού Συναγερμού» (RN) ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών για το γαλλικό κοινοβούλιο.

Στη γαλλική πρωτεύουσα σημειώθηκαν και επεισόδια ανάμεσα σε ομάδα αριστερών και τις αστυνομικές δυνάμεις, με τους πρώτους να ρίχνουν αντικείμενα στους άνδρες δημόσιας τάξης. Από τις μικρής έκτασης συμπλοκές υπέστησαν ζημιές ένα υποκατάστημα τράπεζας, διαφημιστικά πάνελ και στάσεις λεωφορείων.

BREAKING: After the right-wing won significantly in the EU elections, the far-left in France is out rioting and throwing projectiles at police.🚨🇫🇷 #Paris #France #parliamentaryelection2024 #protest pic.twitter.com/SVfVNEyCet

Far-left protests against the right-wing National Rally party began in France.



The police have already started using tear gas. It is reported that more than 20 thousand security forces were deployed throughout the country in connection with the unrest on the eve of early… pic.twitter.com/FAgnddQcRI