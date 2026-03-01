Η Γαλλία δεν μπορεί παρά να είναι ικανοποιημένη από τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, αλλά εναπόκειται στον λαό του Ιράν να επιλέξει το μέλλον του δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, Μοντ Μπρεζόν.

«Ο μουλάς Χαμενεΐ ήταν ένας αιμοδιψής δικτάτορας που καταπίεζε τον λαό του, αντιμετώπιζε με αχρειότητα τις γυναίκες, τους νέους και τις μειονότητες, και ήταν υπεύθυνος για τους θανάτους χιλιάδων πολιτών στη χώρα του και στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως, μπορούμε μόνο να χαιρετίσουμε τον θάνατό του», δήλωσε η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό. Η Μπρεζόν δήλωσε επίσης ότι το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών θα πράξει τα δέοντα για την αναχώρηση των Γάλλων πολιτών, που το επιθυμούν, από τη Μέση Ανατολή, όταν αυτό θα καταστεί εφικτό. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί σήμερα το βράδυ στη συνεδρίαση του Συμβουλίου άμυνας και εθνικής ασφάλειας που κάλεσε εκ νέου ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν.

