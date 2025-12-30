Γαλλία: Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για ουκρανική επίθεση με στόχο την κατοικία του Πούτιν

Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν από τις ρωσικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία στοχοποίησε την κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα πηγή που είναι κοντά στο περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, Εμμανουέλ Μακρόν.

«Η Ουκρανία και οι εταίροι της είναι προσηλωμένοι σε μια πορεία ειρήνης, ενώ η Ρωσία έχει επιλέξει να συνεχίσει και να εντείνει τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας. Αυτή είναι από μόνη της μια πράξη ανυπακοής ενάντια στην ειρηνευτική ατζέντα του προέδρου Τραμπ» πρόσθεσε η πηγή.

ISW, ABC: Γιατί οι ειδικοί αμφισβητούν την επίθεση στην προεδρική κατοικία;

Η φερόμενη επίθεση στο σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών αναλυτών που έσπευσαν να συγκεντρώσουν στοιχεία για να αναλύσουν το κατά πόσο πρόκειται για μια πραγματική επίθεση ή για ακόμη μια πρόφαση της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο.

Αρχικά, ερευνητές του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (ISW) κατέληξαν στο συμπέρασμα πως «οι συνθήκες αυτής της φερόμενης επίθεσης δεν συνάδουν με το πρότυπο των στοιχείων που παρατηρούνται όταν οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιθέσεις μέσα στη Ρωσία».

Συγκεκριμένα, στην ανάλυση που δημοσιεύει, το Ινστιτούτο αναφέρει χαρακτηριστικά πως «σε προηγούμενες περιπτώσεις, αντίστοιχες επιθέσεις συνοδεύονταν από οπτικό υλικό σε ανοιχτές πηγές, όπως βίντεο αεράμυνας, εκρήξεις, πυρκαγιές ή δηλώσεις τοπικών αρχών που απέδιδαν ζημιές σε «συντρίμμια» καταρριφθέντων drones. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν έχει παρουσιαστεί κανένα τέτοιο στοιχείο ούτε έχουν υπάρξει σχετικές αναφορές από τοπικά ή περιφερειακά μέσα κοντά στην κατοικία του Πούτιν».

Ταυτόχρονα, επισημαίνεται ότι «οι δηλώσεις Λαβρόφ έρχονται σε αντίφαση με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, το οποίο έκανε λόγο για κατάρριψη 47 ουκρανικών drones στην περιφέρεια Νόβγκοροντ το ίδιο χρονικό διάστημα, αποδυναμώνοντας περαιτέρω την αξιοπιστία του ισχυρισμού. Σημειώνεται ότι προηγούμενα ουκρανικά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους της περιοχής είχαν αφήσει σαφή ίχνη και αποδείξεις».

Επιπλέον, το Ινστιτούτο στηρίζει το συμπέρασμά του, παρουσιάζοντας τα στοιχεία έρευνας που πραγματοποίησε ανεξάρτητο ρωσικό μέτρο για τον ισχυρισμό του Λαβρόφ: «Αμφισβήτηση προκάλεσε και έρευνα του ανεξάρτητου ρωσικού μέσου Sota, σύμφωνα με την οποία κάτοικοι του Βαλντάι δεν άκουσαν καμία δραστηριότητα αεράμυνας τη συγκεκριμένη νύχτα, παρότι –εάν πράγματι είχαν εκτοξευθεί δεκάδες drones– θα απαιτούνταν εκτεταμένες επιχειρήσεις αναχαίτισής τους».

NEW: The Kremlin accused Ukraine of conducting a long-range drone strike targeting Russian President Vladimir Putin’s residence in Novgorod Oblast on December 29. 🧵(1/3)



The circumstances of this alleged strike do not conform to the pattern of observed evidence when Ukrainian… pic.twitter.com/gMJH98pXUU — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) December 30, 2025

Την ίδια ώρα, ο Πίτερ Ντίκινσον από το Atlantic Council, ήταν ακόμη πιο σαφής στις δηλώσεις του στο αυστραλιανό δίκτυο ABC: «Η ιδέα ότι η Ουκρανία προσπάθησε ουσιαστικά να σκοτώσει τον Πούτιν δεν βγάζει νόημα. Οι κατοικίες του είναι από τα πιο βαριά προστατευμένα σημεία στη Ρωσία. Το να ξέρεις πού βρίσκεται ένα άτομο εκείνη τη στιγμή είναι σχεδόν αδύνατο».

Παρόμοια θέση εξέφρασε ο Ulrich Bounat, ειδικός σε θέματα γεωπολιτικής, μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien: «Θα ήταν πολύ παράξενο για το Κίεβο να στοχοθετήσει την κατοικία του Πούτιν. Ένας τέτοιος στόχος θα μπορούσε να προκαλέσει ένταση με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους, που σίγουρα δεν θέλουν ο ηγέτης της πρώτης πυρηνικής δύναμης να εκτελεστεί»

Il semblait clair que Kremlin utiliserait cette allégation d’attaque auprès de Trump, d’où le démenti éclair de Zelensky. L’objectif reste toujours, pour #ukraine et #russie, de rejeter sur l’autre l’échec de négos. Si cette attaque est réelle, des images d’épaves seront fournies https://t.co/DU8LONahYm — Ulrich Bounat (@UBounat) December 29, 2025

«Ακόμη ένας γύρος ψεμάτων», λέει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες ως «έναν ακόμη γύρο ψεμάτων», που αποσκοπεί στη δικαιολόγηση νέων επιθέσεων κατά της Ουκρανίας και στην παράταση του πολέμου, ο οποίος μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε στρατεύματα στη χώρα.

«Η υποτιθέμενη ιστορία περί “πλήγματος σε κατοικία” είναι μια κατασκευή, με στόχο να δικαιολογηθούν πρόσθετες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, καθώς και η άρνηση της Ρωσίας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου. Τυπικά ρωσικά ψέματα», δήλωσε.

Russia is at it again, using dangerous statements to undermine all achievements of our shared diplomatic efforts with President Trump's team. We keep working together to bring peace closer.



This alleged "residence strike" story is a complete fabrication intended to justify… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2025

Σημειώνεται ότι, η Ρωσία εξαπολύει συχνά εκατοντάδες drones, καθώς και πυραύλους, σε σχεδόν καθημερινές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα κάλεσε τη Δευτέρα τους παγκόσμιους ηγέτες να καταδικάσουν τη Ρωσία για τις κατηγορίες της.

Russian manipulations regarding the alleged “attempt to attack Putin’s residence” are fabricated for only one reason: to create a pretext and false justification for Russia’s further attacks against Ukraine, as well as to undermine and impede the peace process.



Usual Russian… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 29, 2025

Μάλιστα πρόσθεσε την Τρίτη ότι «σχεδόν μία ημέρα πέρασε και η Ρωσία ακόμη δεν έχει προσκομίσει κανένα αξιόπιστο στοιχείο για τις κατηγορίες περί υποτιθέμενης “επίθεσης στην κατοικία του Πούτιν”. Και δεν θα προσκομίσει. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Καμία τέτοια επίθεση δεν έγινε».