Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία ένα βήμα πιο κοντά στην αξιοποίηση ρωσικών περουσιακών στοιχείων

Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας δήλωσαν την Παρασκευή ότι συμφώνησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία να προχωρήσουν στη χρήση της αξίας των ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Σε δήλωση που δημοσίευσε η γερμανική κυβέρνηση, οι ηγέτες της E3 δήλωσαν ότι θα το κάνουν αυτό σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε προς την αξιοποίηση, με συντονισμένο τρόπο, της αξίας των ακινητοποιημένων ρωσικών κυρίαρχων περιουσιακών στοιχείων για την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και, ως εκ τούτου, να φέρουμε τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», αναφέρει η δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς.

«Στόχος μας είναι να το κάνουμε αυτό σε στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», πρόσθεσαν.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι χαιρετίζουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, δεσμευόμενοι να επαναλάβουν την ανθρωπιστική βοήθεια μόλις τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός.