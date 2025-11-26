Γαλλία: Το ανώτατο δικαστήριο επικύρωσε την ποινή φυλάκισης του Σαρκοζί

Το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας επιβεβαίωσε την Τετάρτη την καταδίκη του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας κατά την αποτυχημένη προσπάθειά του να επανεκλεγεί το 2012, η οποία αποτελεί την τελευταία νομική του ήττα μετά την πρόσφατη φυλάκισή του για σχεδόν ένα μήνα σε άλλη υπόθεση.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος από το 2007 έως το 2012, καταδικάστηκε το 2021 και ξανά το 2024 για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας.

Μετά από έφεση, το γαλλικό Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε την Τετάρτη τις καταδίκες, δηλώνοντας ότι η παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας είχε αποδειχθεί. Επιβεβαίωσε την ποινή ενός έτους χωρίς φυλάκιση του Σαρκοζί, το ήμισυ της οποίας είναι με αναστολή.

Σε δήλωσή τους, οι δικηγόροι του Σαρκοζί ανέφεραν ότι ο πελάτης τους εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η απόφαση εκδόθηκε μετά την αποστολή του 70χρονου Σαρκοζί στη φυλακή στις 21 Οκτωβρίου, αφού κρίθηκε ένοχος σε ξεχωριστή υπόθεση για τις προσπάθειες στενών συνεργατών του να εξασφαλίσουν λιβυκά κεφάλαια για την προεδρική του υποψηφιότητα το 2007. Αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή νωρίτερα αυτό το μήνα, εν αναμονή της έφεσης.

Ο Σαρκοζί αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι το κόμμα του Les Republicains, τότε γνωστό ως UMP, το 2012 ξόδεψε σχεδόν το διπλάσιο των 22,5 εκατομμυρίων ευρώ που επιτρέπονται από τον εκλογικό νόμο για πολυτελείς προεκλογικές συγκεντρώσεις και στη συνέχεια προσέλαβε μια φιλική εταιρεία δημοσίων σχέσεων για να κρύψει το κόστος.

Είπε ότι δεν είχε εμπλακεί στη διοργάνωση της εκστρατείας του ούτε στον τρόπο με τον οποίο ξοδεύτηκαν τα χρήματα κατά την προεκλογική περίοδο.

Η απόφαση του 2021 ανέφερε ότι ο Σαρκοζί είχε ενημερωθεί για την υπέρβαση των δαπανών, ότι δεν έλαβε μέτρα και ότι δεν ήταν απαραίτητο να εγκρίνει κάθε μεμονωμένη δαπάνη για να θεωρηθεί υπεύθυνος.