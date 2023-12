Γαλλία: Αεροσκάφος με 303 Ινδούς καθηλώθηκε στο αεροδρόμιο του Βατρί (vid)

Δύο εκ των επιβατών του Airbus - το οποίο θα συνέδεε το Ντουμπάι με τη Νικαράγουα, με επιβαίνοντες 300 Ινδούς, και καθηλώθηκε από τις αρχές στη Γαλλία λόγω υποψιών για εμπορία ανθρώπων - καταθέτουν ενώ τελούν υπό κράτηση στην αστυνομία, ανακοίνωσε η εισαγγελία του Παρισιού.

To Airbus A340 προσγειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο μικρό αεροδρόμιο του Βατρί, στη βορειοανατολική Γαλλία, κάνοντας μια στάση για τεχνικούς λόγους. Καθηλώθηκε έπειτα από «ανώνυμη ειδοποίηση» σύμφωνα με την οποία οι επιβάτες του «ενδέχεται να είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων» από οργανωμένη συμμορία, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού.

Η έρευνα επιδιώκει να «επαληθεύσει εάν κάποια στοιχεία θα επιβεβαιώσουν» τις υποψίες για εμπορία ανθρώπων, πρόσθεσε.

Châlons-Vatry airport authorities has detained 300 Indian Pax Thur. on suspicion of 'human trafficking' after a malfunction forcing the aircraft to land at Châlons-Vatry airport. The flight was operating from Dubai to Sandino airport in Managua, Nicaragua https://t.co/SQuWy8ulSF pic.twitter.com/pUs4g9OcXd