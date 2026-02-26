Γαλλία: «Αβάσιμοι» οι ισχυρισμοί της Ρωσίας ότι βοηθάμε την Ουκρανία να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Η Γαλλία απάντησε σήμερα στους αβάσιμους ισχυρισμούς της Ρωσίας, όπως τους χαρακτήρισε, ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει ένα πυρηνικό όπλο με τη βοήθεια του Λονδίνου ή του Παρισιού, χαρακτηρίζοντάς τους ως τελευταίο παράδειγμα της ρωσικής παραπληροφόρησης.

Σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύθηκε με αφορμή την τέταρτη επέτειο του πολέμου, η Υπηρεσία Εξωτερικής Κατασκοπείας (SVR) της Ρωσίας ανέφερε ότι η Βρετανία και η Γαλλία πιστεύουν ότι η Ουκρανία θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει πιο ευνοϊκούς όρους εάν το Κίεβο παραγάγει «μια πυρηνική βόμβα, ή τουλάχιστον μια λεγόμενη ‘βρώμικη βόμβα’. Ωστόσο δεν συμπεριέλαβε αποδεδειγμένα αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν τον ισχυρισμό της.

«Αυτή η αβάσιμη ανακοίνωση εκ μέρους της SVR αναρτήθηκε από πολλά ρωσικά προπαγανδιστικά μέσα ενημέρωσης στην πλατφόρμα Χ και από ορισμένα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία» δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους η Ολιβιά Πενισού, διευθύντρια επικοινωνίας στο υπουργείο Άμυνας της Γαλλίας.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία καταφεύγει συχνά στην παραπληροφόρηση για να καλλιεργήσει ένα κλίμα δυσπιστίας απέναντι στις ενέργειες που αναλαμβάνει η Γαλλία και οι εταίροι της για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Αυτή η τελευταία απόπειρα είναι μια εξαιρετική απεικόνισή της».

Η Πενισού δήλωσε ότι το Παρίσι ανέκαθεν τηρούσε τις διεθνείς του δεσμεύσεις, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων.

Η Γαλλία απάντησε επίσης στα σχόλια της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα, η οποία δήλωσε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα παρατείνει τον πόλεμο.

«Η Ρωσία είναι αυτή που τον παρατείνει. Έχει μια κλιμακωτή στάση με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου και γενικά την επιθετικότητά της από τον Φεβρουάριο του 2024», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, Πασκάλ Κονφαβρέ. Το Παρίσι έχει επίσης δηλώσει ότι θα μπορούσε να στείλει στρατεύματα σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.