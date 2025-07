Γ. Σάαρ: Είναι πολύ επικίνδυνο να ανήκεις σε μειονότητα στη Συρία του Σάρα

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε το Σάββατο ότι είναι «πολύ επικίνδυνο» να ανήκεις σε μειονότητα σήμερα στη Συρία, αφότου ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα επανέλαβε τη δέσμευσή του να προστατεύσει τις μειονότητες.

«Συμπέρασμα: στη Συρία του Σάρα είναι πολύ επικίνδυνο να ανήκεις σε μια μειονότητα -- να είσαι Κούρδους, Δρούζος, Αλαουίτης ή χριστιανός. Αυτό έχει αποδειχθεί πολλές φορές τους έξι τελευταίους μήνες», γράφει ο Σάαρ σε ανάρτηση στο X.

Η διεθνής κοινότητα πρέπει «να εγγυηθεί την ασφάλεια και τα δικαιώματα των μειονοτήτων στη Συρία και να θέσει ως προϋπόθεση την προστασία τους για την επανενσωμάτωση της Συρίας στην οικογένεια των εθνών», πρόσθεσε, καθώς σουνιτικές φυλές Βεδουίνων και Δρούζοι μαχητές αντιπαρατίθενται σε φονικές συγκρούσεις στη νότια Συρία.

The speech of Syrian President Ahmed al-Shara was a display of support for the jihadists attackers (in al-Shara’s words: “The Bedouin tribes as a symbol of noble values and principles”) and blaming the victims (the attacked Druze minority).

Al-Shara spiced all this with…