FT: Τα τρία σενάρια για τη χρήση πυρηνικών από τον Πούτιν

Αν και οι δυτικοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί ειδικοί πιστεύουν ότι ο κίνδυνος να αναπτύξει πυρηνικά όπλα ο Πούτιν είναι χαμηλός, ωστόσο, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις υφίστανται στρατιωτικές αποτυχίες στη νοτιοανατολική Ουκρανία, αναγνωρίζουν ότι ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται.

Αυτό αναφέρεται σε δημοσίευμα των Financial Times το οποίο και παραθέτει τα σενάρια για μια ενδεχόμενη χρήση των ρωσικών πυρηνικών, παραθέτοντας το τι γνωρίζουν οι ειδικοί για τα πυρηνικά όπλα που θα μπορούσε να μπει στον πειρασμό να χρησιμοποιήσει ο Πούτιν:

Σύμφωνα με το πρώτο, θα μπορούσε να επιλέξει ένα χτύπημα που δεν θα προκαλούσε το θάνατο όλων. Μια υπόγεια έκρηξη, πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, ίσως κάπου ψηλά στον ουρανό πάνω από την Ουκρανία, ή σε ακατοίκητο σημείο, όπως στο Φιδονήσι.

«Ο ηλεκτρομαγνητικός παλμός της έκρηξης θα δημιουργούσε κατέστρεφε τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό στην εμβέλειά του και η ραδιενεργή έκρηξη, αν και αρχικά θα ήταν μεγάλη, θα μειώσει περίπου στο 1% την αρχική ραδιενεργή έκρηξη σε 48 ώρες.

Το δεύτερο σενάριο είναι ένα πλήγμα κατά ουκρανικού στρατιωτικού στόχου ή σε σημαντική ουκρανική υποδομή, όπωςπαράδειγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια. Το πόσο χρήσιμο θα ήταν αυτό είναι επίσης υπό αμφισβήτηση, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις είναι λίαν διεσπαρμένες και δεν θα είχε νόημα μια επίθεση σε εδάφη που κατέχει η Ρωσία, αφού η ραδιενέργεια θα έπληττε και δικές της δυνάμεις.

Το τρίτο σενάριο και πιο δυσμενές είναι να αποφασίσει ο Πούτιν ένα πλήγμα σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ – με απρόβλεπτη απάντηση από τη Συμμαχία, το άρθρο 5 της οποίας υποχρεώνει όλα τα μέλη της να συνδράμουν κράτος μέλος που δέχεται επίθεση. Έτσι η Ρωσία θα διακινδύνευε μια πυρηνική επίθεση αντιποίνων από τις ΗΠΑ.

Russia has a stockpile of so-called tactical nuclear arms intended for battlefield use. How could President Vladimir Putin deploy them against Ukraine? https://t.co/1gKPhcj24B