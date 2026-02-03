Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε έφτασε στο Κίεβο και θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ανταποκριτής των Financial Times σε ανάρτηση στο X.

Η αναφερόμενη επίσκεψη του Ρούτε έρχεται μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία με 450 drones και πάνω από 60 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως αναφέρει το Reuters.

Η Ρωσία και η Ουκρανία ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι σταμάτησαν τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές η μία της άλλης, αλλά διαφώνησαν ως προς το χρονοδιάγραμμα της εκεχειρίας.