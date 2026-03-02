Ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν και ότι το Ιράν θα ανοίξει πυρ σε οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να πραγματοποιήσει διέλευση, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Μάλιστα, κορυφαίος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν τόνισε σήμερα πως οι ιρανικές δυνάμεις θα εξαπολύσουν επίθεση εναντίον οποιουδήποτε πλοίου επιχειρήσει να περάσει από το Στενό του Ορμούζ.

Πρόκειται για την πιο σαφή απειλή από την Τεχεράνη αφότου οι ιρανικές αρχές ενημέρωσαν το Σάββατο ότι κλείνουν το Στενό του Ορμούζ – μια θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας μεταξύ του Ιράν και του σουλτανάτου του Ομάν, απ’ όπου περνά περίπου το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως.

«Το Στενό (του Ορμούζ) είναι κλειστό. Εάν οποιοιδήποτε επιχειρήσουν να περάσουν, οι ήρωες των Φρουρών της Επανάστασης και το Πολεμικό Ναυτικό θα βάλουν φωτιά σε αυτά τα πλοία», δήλωσε ο στρατηγός Εμπραχίμ Τζαμπαρί σε μήνυμα που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

Η θαλάσσια οδός συνδέει τις χώρες της Μέσης Ανατολής με τη μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου (Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Περίπου το 10% των τάνκερ παγκοσμίως έχουν παγιδευτεί στα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ, τα εμπορευματοκιβωτιοφόρα πλοία (τάνκερ) αντιπροσωπεύουν περίπου τα 100 από τα 750 πλοία που έχουν παγιδευτεί γύρω από τα Στενά του Ορμούζ μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, δήλωσε τη Δευτέρα ο Τζέρεμι Νίξον, CEO της εταιρείας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ocean Network Express (ONE).

«Περίπου το 10% του παγκόσμιου στόλου πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχει εμπλακεί σε αυτό», δήλωσε ο Νίξον σε συνέδριο της βιομηχανίας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια.

Οι ναυτιλιακές ασφαλιστικές εταιρείες σταμάτησαν τα ταξίδια μέσω του στενού μεταξύ Ιράν και Ομάν, το οποίο μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως, καθώς και μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου, καθώς το Ιράν αντέδρασε στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

ΗΠΑ: Βυθίσαμε 11 ιρανικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν

Νωρίτερα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι βύθισαν και τα 11 ιρανικά πλοία τα οποία βρίσκονταν στον Κόλπο του Ομάν, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να καλεί τους πολίτες να φύγουν από το Ιράν. Από πλευράς της, η Τεχεράνη απειλεί τους εχθρούς της ότι δεν θα είναι ασφαλείς ούτε στα σπίτια τους.

Ειδικότερα, η CENTCOM ανακοίνωσε απόψε ότι «πριν από δύο ημέρες, το ιρανικό καθεστώς είχε 11 πλοία στον Κόλπο του Ομάν, σήμερα δεν έχει κανένα. Το ιρανικό καθεστώς παρενοχλούσε και επιτίθετο σε διεθνή πλοία στον Κόλπο του Ομάν για δεκαετίες.

Αυτές οι μέρες έχουν τελειώσει. Η ελευθερία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας αποτελεί τη βάση της αμερικανικής και της παγκόσμιας οικονομικής ευημερίας για περισσότερα από 80 χρόνια. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να την υπερασπίζονται».