«Φρούριο» το Λονδίνο: 1.600 αστυνομικοί σε επιφυλακή για αντίπαλες πορείες ακροδεξιών και αντιρατσιστικών οργανώσεων

Η αστυνομία του Λονδίνου θα αναπτύξει επιπλέον δυνάμεις το Σάββατο, καθώς ακροδεξιοί διαδηλωτές και αντιρατσιστικές οργανώσεις θα πραγματοποιήσουν παράλληλες συγκεντρώσεις, προκαλώντας ανησυχίες για ενδεχόμενες συγκρούσεις.

Μια πορεία με τίτλο «Ενώστε το Βασίλειο» που διοργανώνεται από τον ακροδεξιό, αντι-μεταναστευτικό και αντι-μουσουλμανικό ακτιβιστή Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, γνωστό και ως Τόμι Ρόμπινσον, αναμένεται να συγκεντρωθεί κοντά στη γέφυρα Γουότερλου του Λονδίνου πριν κινηθεί προς το νότιο άκρο της Γουάιτχολ, όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση.

Αντιδιαδήλωση, οργανωμένη από την ομάδα "Stand Up To Racism" (Ορθώσου στον Ρατσισμό), αναμένεται να συγκεντρωθεί στο άλλο άκρο της Γουάιτχολ, του κεντρικού δρόμου που οδηγεί προς το Κοινοβούλιο.

Η πορεία "Ενώστε το Βασίλειο" αναμένεται επίσης να τιμήσει τη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, του Αμερικανού συντηρητικού ακτιβιστή που δολοφονήθηκε την Τετάρτη ενώ έδινε ομιλία σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε ότι θα τοποθετηθούν φράχτες για να διαχωρίσουν τις δύο ομάδες.

Περισσότεροι από 1.600 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν σε όλο το Λονδίνο το Σάββατο, εκ των οποίων 500 από άλλες αστυνομικές δυνάμεις. Εκτός από τις πορείες, θα διεξαχθούν και μεγάλοι ποδοσφαιρικοί αγώνες, όπως Γουέστ Χαμ εναντίον Τότεναμ, καθώς και συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις.

Περίπου 1.000 αστυνομικοί θα είναι επιφορτισμένοι αποκλειστικά με τις πορείες.

«Θα τις διαχειριστούμε όπως κάθε άλλη διαδήλωση, με ουδετερότητα και χωρίς φόβο ή εύνοια, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες μπορούν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους, αλλά και με αυστηρότητα σε περίπτωση επεισοδίων ή παραβάσεων», δήλωσε η Διοικήτρια Κλερ Χέινς, επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης.

Το προηγούμενο Σάββατο, σχεδόν 900 άτομα συνελήφθησαν σε διαδήλωση στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης της οργάνωσης Palestine Action.

Η μετανάστευση έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχο πολιτικό ζήτημα στη Βρετανία, επισκιάζοντας ακόμη και τις ανησυχίες για την ασθενική οικονομία, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει αριθμό-ρεκόρ αιτήσεων ασύλου και αφίξεων μεταναστών με μικρά σκάφη μέσω της Μάγχης - πάνω από 28.000 μόνο φέτος.

Αντιμέτωπος με αυξανόμενη δημόσια δυσαρέσκεια για το μεταναστευτικό, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ διόρισε την περασμένη εβδομάδα τη Σαμπάνα Μαχμούντ ως νέα υπουργό Εσωτερικών, στο πλαίσιο ανασχηματισμού της κυβέρνησής του.