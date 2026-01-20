Φρεντέρικσεν: Προτείνουμε μία πιο μόνιμη παρουσία της Δανίας στην Αρκτική

Μία πιο μόνιμη παρουσία στην Αρκτική επιθυμεί η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν και με τοποθέτησή της, την Τρίτη, εξήγησε πως αυτό θα συμβεί μέσω της ενεργοποίησης του σχεδίου Baltic Sentry.

Το σχέδιο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα, κυρίως αμυντικών μέσων, μεταξύ των οποίων φρεγάτες και αεροσκάφη ναυτικής επιτήρησης. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού στόλου ναυτικών μη επανδρωμένων συστημάτων (drones), θα ενσωματώσει εθνικά μέσα επιτήρησης, με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας προστασίας κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών.

Σε αυτό το σχέδιο θα συμμετάσχουν όλες οι χώρες που έχουν άμεσο συμφέρον στην αρκτική περιοχή.

Η πρωθυπουργός της Δανίας τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται σε συνεχή, εικοσιτετράωρη επικοινωνία με τους συμμάχους της στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Υπογράμμισε με έμφαση ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη Γροιλανδία και διευκρίνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν εξαρχής ενήμερες για την αυξημένη παρουσία της Δανίας στην περιοχή της Αρκτικής και ότι οι σχετικές κινήσεις δεν έγιναν αιφνιδιαστικά.